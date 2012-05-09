  1. سیاست
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۳:۴۴

موافق کلیات لایحه بودجه-5:

نگاه منطقه ای در بودجه 91 حذف شده است/ فروش اموال دولتی برای احداث پروژه های عمرانی

نگاه منطقه ای در بودجه 91 حذف شده است/ فروش اموال دولتی برای احداث پروژه های عمرانی

نماینده مردم دنا با بیان اینکه نگاه منطقه ای در بودجه 91 حذف شده است گفت: در کمیسیون تلفیق به تمام طرح ها و مصوباتی که شائبه منطقه ای بودن داشت رای داده نشد.

به گزارش خبرنگار مهر ستارهدایت خواه در دفاع از کلیات بودجه 91 در واکنش به اظهارات برخی مخالفان ادعای بی انضباطی در بودجه را بی معنا دانست و گفت: کمسیون تلفیق نهایت دقت خود را داشته است تا مصوبات بودجه با سندهای بالادستی و همچنین قوانین دائمی مغایر نباشد.

نماینده مردم دنا توجه به بخش فرهنگ به خصوص فرهنگ دینی و اختصاص نیم درصد از بودجه به فعالیت‌‌های قرآنی و گسترش فرهنگ حجاب و اختصاص یک درصد دیگر به بحث ورزش و 20 درصد از ماده 180 قانون بودجه به حوزه‌هایی همچون خانه‌های روستایی، مساجد، امامزاده‌ها و گسترش پوشش شبکه صدا و سیما، حسینیه‌ها و کانون پرورش فرهنگی کودکان و نوجوانان را از امتیازات ویژه بودجه 91 دانست.

عضو کمسیون فرهنگی همچنین با رد برخی ادعاهای بی اساس مبنی بر اینکه بودجه 91 موجب افزایش فاصله طبقاتی می شود تصریح کرد: این بودجه با نگاه عادلانه بسته شده و سعی شده توجه ویژه ای به مناطق محروم داشته باشد.

وی همچنین در مورد فروش اموال دولتی که مخالفان آنرا به تاراج اموال عمومی تفسیر کرده اند گفت: اموال عمومی برای انجام پروژه ها عمرانی از جمله دریای ارومیه که همین آقایان دغدغه آنرا داشتند به فروش می رسد و دولت نمی تواند درآمدهای صاحل از فروش اموال دولتی را در بخش دیگری خرج کند.

وی با بیان اینکه مصوبات منطقه ای در کمیسیون تلفیق حذف شده است توضیح داد: تمام طرح ها و مصوباتی که شائبه منطقه ای بودن داشت در کمیسیون مطرح نشد و به آن رای ندادند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کلیات لایحه بودجه یک مجموعه منسجمی است که با دقت نظر تنظیم شده لذا از نمایندگان تقاضا دارم به آن رای دهند.

کد مطلب 1598028

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