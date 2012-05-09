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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۴۴

زارع به مهر خبر داد:

هوای قم طی روزهای آینده گرم‌تر می‌شود

هوای قم طی روزهای آینده گرم‌تر می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی قم با اعلام اینکه هوای قم در چند روز آینده گرم تر می‌شود گفت: افزایش گرمای هوا تا شنبه آینده ادامه خواهد داشت.

یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت هوای استان در این روزها افزود: هوای استان صبح روزهای جمعه و شنبه صاف و آفتابی و در عصر این روزها با افزایش ابر خواهد بود.

وی ادامه داد: هوای استان در حال حاضر 28 درجه سانتی گراد است که در این روزها به 33 درجه سانتی گراد خواهد رسید.

مدیر کل هواشناسی قم اظهار کرد: در عصر روزهای جمعه و شنبه احتمال بارش های پراکنده بسیار جزئی وجود دارد اما بارش سیستماتیک و فراوان پیش بینی نمی شود.

زارع ابراز داشت: از روز شنبه به بعد نیز احتمال افزایش درجه هوای قم به 40 درجه سانتی گراد نیز انتظار می رود.
 

کد مطلب 1598036

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