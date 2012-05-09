یحیی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت هوای استان در این روزها افزود: هوای استان صبح روزهای جمعه و شنبه صاف و آفتابی و در عصر این روزها با افزایش ابر خواهد بود.



وی ادامه داد: هوای استان در حال حاضر 28 درجه سانتی گراد است که در این روزها به 33 درجه سانتی گراد خواهد رسید.



مدیر کل هواشناسی قم اظهار کرد: در عصر روزهای جمعه و شنبه احتمال بارش های پراکنده بسیار جزئی وجود دارد اما بارش سیستماتیک و فراوان پیش بینی نمی شود.



زارع ابراز داشت: از روز شنبه به بعد نیز احتمال افزایش درجه هوای قم به 40 درجه سانتی گراد نیز انتظار می رود.

