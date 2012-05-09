ورزشگاه شش هزار نفری شیراز کلنگزنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ورزش و جوانان ظهر چهارشنبه در جریان کلنگزنی این پروژه با اشاره به اینکه کلنگزنی این طرح برای مردم فارس و به ویژه شیراز آغاز یک قدم بزرگ محسوب می شود، افزود: یکی از موضوعاتی که به ما در تهران انرژی می دهد پیگیری مسئولان استانی است و اگر اشتیاق مسئولان استانی نباشد بسیاری از اقدامات در اولویت بعدی قرار می گیرد.

محمد عباسی ادامه داد: بعد از تشکیل اداره جوانان و ورزش استان فارس تصمیمی گرفته شده که ورزشگاه میانرود شیراز و سایر اقداماتی که بر روی زمین مانده عملیاتی شود و وظیفه خود می دانیم که با جدیت این طرح را دنبال کنیم.

وی تصریح کرد: همزمان با کلنگزنی این ورزشگاه شش هزار نفری، در استان فارس 170 پروژه ورزشی نیز کلنگزنی می شود.

وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: این فعالیت قدم بزرگی است برای ساخت زیرساختهای لازم ورزشی در فارس به امید اینکه این اتفاق باعث ترقی ورزش در استان فارس شود.