فرزاد کوهیان که با وجود مشکلات زیاد در تیم بسکتبال ذوب آهن همچنان این تیم را در مسابقات لیگ برتر هدایت می‎کند، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: من در روزهای خوب با تیم ذوب آهن بودم ودر این روزهای سخت هم این تیم را تنها نمی‎گذارم. فقط امیدوارم ارزش معنوی کارمان و اینکه مجموعه تیم یکسال را با این شرایط سخت سپری کردند، نادیده گرفته نشود.

وی که سه شنبه گذشته تیمش در دیدار نخست تعیین رده‎بندی تیم پنجم مسابقات لیگ برتر مغلوب صنایع پتروشیمی ماهشهر شد، در مورد این بازی و علت متحمل شدن شکست توضیح داد و یادآور شد: تا دقیقه 36 با این تیم پا به پا پیش رفتیم اما از آن به بعد کم آوردیم. بازیکنان خارجی صنایع پتروشیمی فوق العاده بودند. "ریولت" که در پست چهار بازی می‎کرد، همه کار انجام داد. مهار این بازیکن واقعا سخت بود.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن ادامه داد: دیگر بازیکن خارجی صنایع پتروشیمی هم که بیشتر از دو متر قد داشت (ورانز) خوب کار کرد. مهار چنین بازیکنی برای تیمی که بلندقدترین بازیکنش دومتر است، کار راحتی نبود. در کل پیش بینی خوبی صنایع پتروشیمی از بازی خوب بود. این تیم خیلی با برنامه یاران خارجی‎اش را حفظ کرد و نتیجه خوبی هم گرفت.

کوهیان تاکید کرد: نمی‎خواهم کار بهرام رمضان و همکارانش در تیم صنایع پتروشیمی را کمرنگ کنم اما واقعیت این است که مشکل گروهی خود ما باعث شکست‎مان شد. وگرنه اصلا جایگاه واقعی بسکتبال ذوب آهن اینجا نیست. یکی از بهترین تیم‎های کشور و سرمایه بسکتبال ذوب آهن دچار مشکل شده اما همه چیز به قدری عادی پیش می‎رود که انگار مشکلی نیست.

وی به قدمت ذوب آهن در بسکتبال کشور اشاره کرد و گفت: وقتی تیمی با این ویژگی دچار مشکل می‎شود و خیلی راحت از لیگ خارج می‎شود، واقعا تیم‎های جدید با چه انگیزه‏ای باید وارد مسابقات شوند؟ ذوب آهن هویت اصفهان است همان طور که تیم‌های پرسپولیس و استقلال هویت کشور هستند اما با ما چگونه برخورد می‌شود؟

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن با بیان اینکه این تیم در بدترین بازی‌ها هم تماشاگران زیادی را در سالن دارد، تصریح کرد: مردم به خاطر نام ذوب آهن و هویتی که در میان آنها دارد، خود را وابسته به این تیم می‎دانند. البته این شرایط هم برای بسکتبال است و هم برای فوتبال. حفظ این اسم و قدمت در این شرایط اهمیت زیادی دارد. باید هر کاری انجام شود تا این نام حفظ شود.

کوهیان با تاکید بر اینکه از بین رفتن تیم بسکتبال ذوب آهن به بدنه بسکتبال ایران ضربه زده ودرعین حال حاشیه امنیت دیگر تیم‎ها را هم از بین می‌برد، اظهارداشت: با اینکه می‌گویند به جای این تیم، فلان تیم را درجدول مسابقات قرار می‎دهیم، کاملا مخالفم به خصوص در مورد ذوب آهن! اگر ذوب آهن از بین برود هیچ تیم دیگری نمی‎تواند جای آن را بگیرد مگر آنکه 30 سال از قدمت آن بگذرد و بعد از آن تازه بررسی شود که می‎تواند جایگزین ذوب آهن باشد یا نه؟

وی تاکید کرد: پس از باخت‎ها نمی‏توانیم در صورت تماشاگران‎مان نگاه کنیم و الان هم همین شرایط را داریم. بازی در اصفهان برای هر تیمی سخت است چون تماشاگران انرژی زیادی به تیم می‌دهند و بازیکنان صدچندان احساس مسئولیت می‎کنند.

"آیا با همین شرایط اینکه صنایع پتروشیمی را طی دو بازی دیگر شکست داده و پنجم شوید اهمیت دارد؟"، کوهیان در پاسخ به این پرسش گفت: با وجود همه مشکلات، هیچ دیداری نبود که بازیکنان آن را با غیرت و تعصب برگزار نکنند. ما در همین شرایط هم تن به شکست نمی‎دهیم و به دنبال بهترین نتایج هستیم.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب اهن در پاسخ به این پرسش که "با توجه به شرایط موجود احتمال جدایی شما از تیم در پایان فصل چقدر است؟"، اظهارداشت: اصلا بحث جدایی نیست. مدیریت باشگاه هیچ ارتباط مستقیمی با ما ندارد. چه در باخت و چه در پیروزی سراغی از ما نمی‏گیرد. به نظر می‏رسد باشگاه هیچ علاقه‏ای به ادامه فعالیت باشگاه ندارد..

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دیدارهای تعیین کننده تیم‏های پنجم و ششم مسابقات بسکتبال لیگ برتر سه شنبه گذشته تیم ذوب آهن با نتیجه 90 بر 76 مغلوب صنایع پتروشیمی ماهشهر شد. دیدار برگشت این تیم‎ها یکشنبه آینده برگزار می‎شود.