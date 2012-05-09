اسامی داوران دیدارهای هفته پایانی لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حاجی‌پور را در امر قضاوت این بازی حسین خانبان و حمید غمزه همراهی می‌کنند. همچنین سعید مظفری‌زاده و محمدرضا اکبریان دیدارهای استقلال و پرسپولیس در هفته سی و چهارم لیگ برتر را قضاوت خواهند کرد.

- اسامی داوران و برنامه دیدارهای هفته سی و چهارم لیگ برتر به شرح زیر است:

جمعه - 22/2/91

* فولاد خوزستان - پرسپولیس، ساعت 18، ورزشگاه الغدیر اهواز

داور: محمدرضا اکبریان، کمک‌ها: غلام آموزگار و علیرضا ایلدروم، داورچهارم: جمشید محمدی

ناظر: نادر جعفری

* داماش گیلان - شهرداری تبریز، ساعت 17، ورزشگاه شهیدعضدی رشت

داور: حسن اکرمی، کمک‌ها: حسن توماری و بابک عباسقلی‌زاده، داورچهارم: رضا عادل

ناظر: محمدعلی فروغی

* تراکتورسازی تبریز - ملوان بندرانزلی، ساعت 19:20، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

داور: حسین زرگر، کمک‌ها: رسول فروغی و علی میرزابیگی، داورچهارم: محمد ملکی

ناظر: حسین خوشخوان، ناظر ویژه: فریدون اصفهانیان

* فجرسپاسی شیراز - صبای قم، ساعت 19:20، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: محسن ترکی، کمک‌ها: بهرام نقوی و مهدی عالیقدر، داورچهارم: پیمان فرخی‌مهر

ناظر: ایرج نظری

* راه آهن شهرری - شاهین بوشهر، ساعت 17، ورزشگاه اکباتان تهران

داور: موعود بنیادی‌فر، کمک‌ها: حمید سبحانی و حمیدرضا کنعانی، داورچهارم: وحید صالحی

ناظر: مسعود عنایت

* مس کرمان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 17، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

داور: جواد شرفی، کمک‌ها: حسن ظهیری و رضا عبدوس، داورچهارم: محمد کمانی

ناظر: غلام سلیمانی

* سپاهان اصفهان - مس سرچشمه، ساعت 19:20، ورزشگاه فولادشهر

داور: البرز حاجی‌پور، کمک‌ها: حسین خانبان و حمید غمزه، داورچهارم: مهدی سیدعلی

ناظر: حسین عسگری

* سایپای البرز - نفت آبادان، ساعت 17، ورزشگاه انقلاب کرج

داور: حمید حاج ملک، کمک‌ها: جهانبخش آرمان و اسد حاج محمد، داورچهارم: مجید سیفی آذر

ناظر: اسماعیل صفیری

* استقلال - نفت تهران، ساعت 19:20، ورزشگاه آزادی

داور: سعید مظفری‌زاده، کمک‌ها: رضا سخندان و بهرام کیانی، داورچهارم: ایرج ساعدی

ناظر: رضا غیاثی