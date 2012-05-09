اسامی داوران دیدارهای هفته پایانی لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حاجیپور را در امر قضاوت این بازی حسین خانبان و حمید غمزه همراهی میکنند. همچنین سعید مظفریزاده و محمدرضا اکبریان دیدارهای استقلال و پرسپولیس در هفته سی و چهارم لیگ برتر را قضاوت خواهند کرد.
- اسامی داوران و برنامه دیدارهای هفته سی و چهارم لیگ برتر به شرح زیر است:
جمعه - 22/2/91
* فولاد خوزستان - پرسپولیس، ساعت 18، ورزشگاه الغدیر اهواز
داور: محمدرضا اکبریان، کمکها: غلام آموزگار و علیرضا ایلدروم، داورچهارم: جمشید محمدی
ناظر: نادر جعفری
* داماش گیلان - شهرداری تبریز، ساعت 17، ورزشگاه شهیدعضدی رشت
داور: حسن اکرمی، کمکها: حسن توماری و بابک عباسقلیزاده، داورچهارم: رضا عادل
ناظر: محمدعلی فروغی
* تراکتورسازی تبریز - ملوان بندرانزلی، ساعت 19:20، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
داور: حسین زرگر، کمکها: رسول فروغی و علی میرزابیگی، داورچهارم: محمد ملکی
ناظر: حسین خوشخوان، ناظر ویژه: فریدون اصفهانیان
* فجرسپاسی شیراز - صبای قم، ساعت 19:20، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: محسن ترکی، کمکها: بهرام نقوی و مهدی عالیقدر، داورچهارم: پیمان فرخیمهر
ناظر: ایرج نظری
* راه آهن شهرری - شاهین بوشهر، ساعت 17، ورزشگاه اکباتان تهران
داور: موعود بنیادیفر، کمکها: حمید سبحانی و حمیدرضا کنعانی، داورچهارم: وحید صالحی
ناظر: مسعود عنایت
* مس کرمان - ذوب آهن اصفهان، ساعت 17، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
داور: جواد شرفی، کمکها: حسن ظهیری و رضا عبدوس، داورچهارم: محمد کمانی
ناظر: غلام سلیمانی
* سپاهان اصفهان - مس سرچشمه، ساعت 19:20، ورزشگاه فولادشهر
داور: البرز حاجیپور، کمکها: حسین خانبان و حمید غمزه، داورچهارم: مهدی سیدعلی
ناظر: حسین عسگری
* سایپای البرز - نفت آبادان، ساعت 17، ورزشگاه انقلاب کرج
داور: حمید حاج ملک، کمکها: جهانبخش آرمان و اسد حاج محمد، داورچهارم: مجید سیفی آذر
ناظر: اسماعیل صفیری
* استقلال - نفت تهران، ساعت 19:20، ورزشگاه آزادی
داور: سعید مظفریزاده، کمکها: رضا سخندان و بهرام کیانی، داورچهارم: ایرج ساعدی
ناظر: رضا غیاثی
نظر شما