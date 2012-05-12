قرآن کریم نگاه به زن را ارتقا داده است/ عمر کوتاه حضرت فاطمه(س) پیام بلندی دارد

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی نصیری، مدیر مؤسسه معارف وحی و خرد در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد مقام حضرت زهرا(س) گفت: در روایات اسلامی گفته می‌ شود که اگر حضرت امیر(ع) نبودند، برای حضرت زهرا(س) کفو و هم‌مرتبه‌ای از صدر آفرینش تا به آخر وجود نداشت. این مطلب بسیار مهمی است، چون ما حضرت امیر(ع) را دومین فرد جهان آفرینش می‌ دانیم؛ یعنی این روایت نشان می ‌دهد که مقام آن حضرت(س) از همه انبیاء(ع) به استثنای حضرت رسول(ص) بالاتر است.

مؤلف کتاب "رابطه قرآن و سنت" به روایات دیگری در مورد مقام حضرت زهرا(س) اشاره و اظهار داشت: نکته دیگری که در روایات آمده این است که وقتی که پیامبر(ص) از دنیا می‌روند در مدت هفتاد و پنج روزی که حضرت زهرا(س) در قید حیات بودند فرشتگان و در بعضی از روایت‌ها جبرئیل با ایشان صحبت می ‌کرده است و از جمله مباحثی که به حضرت(س) اعلام می‌ کرده اسرار و رخدادهای آینده امت اسلامی بوده که آنچه را که جبرئیل اعلام می ‌کرده را ایشان می ‌فرمود و حضرت امیر(ع) املاء می ‌کردند. در حقیقت مصحف فاطمه(س) که اهل بیت(ع) فرمودند جزء افتخارات ما است، برونداد چنین حادثه‌ای است.

وی به سخنی از امام(ره) در این باره بیان کرد و گفت: حضرت امام(ره) می‌فرمودند این یکی از نشان ‌های برتری و عظمت آن بانو است، به خاطر اینکه کسی می ‌تواند با فرشته هم صحبت شود، که سنخیت داشته باشد؛ یعنی باید فرشته‌ خو شود و این در حالی است که آن بانو سن زیادی نداشت.

مؤلف کتاب «حدیث ‌شناسی» با تأکید بر اینکه عمر کوتاه حضرت فاطمه(س) پیام بلندی دارد و آن این است که برای رسیدن به مدارج کمال زمان طولانی هم نیاز نیست، تأکید کرد: عمر آن حضرت نشان می‌دهد در این مدت کوتاه عمر بانویی به چنین مقامی برسد که هم قرآن از او تمجید کند و هم جبرئیل به حضورش بیاید و پیامبر(ص) آن گونه به ایشان احترام بگذارد و آخرین کسی که با ایشان وداع می‌کند و اولین کسی که با او ملاقات می‌کند همه فاطمه(س) باشد و مقاماتی که مکرر در روایات هست که کسی به مقامات حضرت پی نخواهد برد نشان می‌دهد که ایشان چه جایگاهی دارد و در سایه‌ سار تربیت قرآنی و نبوی به چه مدارج عالیه‌‌ ای رسیده بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در ادامه سخنانش با مقایسه‌ جایگاه زن در قرآن و عهدین گفت: مقایسه ساده میان آنچه قرآن کریم در مورد مقام و جایگاه زن مطرح کرده با آنچه که در عهدین آمده است، نشان می ‌دهد که چقدر جایگاه زن از نظر قرآن والا است؛ قرآن کریم زن را از جنس و گوهر مرد اعلام کرده یا به عبارتی بیان کرده که مرد و زن از یک گوهر آفریده شده ‌اند.

وی در ادامه با تأکید بر این‌ نکته مقام زن در قرآن بسیار والاتر از کتاب مقدس است، افزود: در قرآن کریم این طور نیست که آمده باشد که زن طفیل مرد است یا اینکه زن وسیله وسوسه، فتنه و یا انحراف مرد باشد، اما وقتی که به کتاب مقدس مراجعه می‌ کنیم می‌ بینیم از طرفی اعلام می ‌شود که حوا از استخوان دنده حضرت آدم(ع) آفریده می ‌شود که زن را به عنوان مظهر انحراف و کژی مطرح می‌ کند؛ زیرا استخوان دنده کج است و می‌ گویند که باید با کژی آن سازگاری داشته باشیم والا می ‌شکند.

وی افزود: همچنین زن را طفیل مرد اعلام می‌کند برای اینکه در کتاب مقدس آمده است که وقتی که آدم وارد باغ «عدن» می‌شود، جبرئیل از استخوان پهلوی او حوا را می ‌آفریند؛ یعنی در واقع زن طفیل وجود می‌شود. چنانچه اعلام می ‌شود زن وسیله فتنه و وسوسه است، چون شیطان اول او را فریب می‌ دهد و بعد به سراغ حضرت آدم(ع) می‌ رود.

نصیری با تأکید بر اینکه قرآن به مسأله زن بسیار توجه کرده است، تصریح کرد: اگر این نگاه را با آنچه که در قرآن کریم آمده مقایسه کنیم نشان می ‌دهد که تا چه اندازه قرآن کریم به مسأله زنان توجه کرده و جایگاه زن را بالا برده است، در قرآن کریم افزون بر اینکه مثلا سوره بلندی مانند سوره نساء وجود دارد که به حقوق و احکام و شرایط زنان توجه کرده، سوره‌ ای مانند سوره مریم وجود دارد که به احترام و افتخار ایشان نازل می‌شود و در شأن و تمجید آن بانو است؛ همچنین آیاتی که در مقام حضرت زهرا(س) نازل است؛ آیاتی نظیر آیه تطهیر، آیه مباهله و آیات دیگر.