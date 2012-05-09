به گزارش خبرنگار مهر، حسین محبوبی ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه شورای فرهنگی و اجتماعی شهرستان زنجان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هم زمانی دو مناسبت 13 رجب و سالروز قیام 15 خرداد و همچنین وجود مناسبتهای مختلف، از جمله رحلت حضرت زینب (س)، میلاد حضرت علی (ع) و رحلت امام خمینی (ره) و نیز سالروز قیام 15خرداد سبب شده است که شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان برنامههای مختلفی را در این روزها برگزار کند.
وی ادامه داد: یکی از برنامههای مهمی که در این زمان انجام خواهد شد اعزام 500 نفر در قالب مسئولان کاروانها و همچنین 7000 نفر مردم عادی به مرقد امام خمینی (ره) است.
محبوبی در ادامه به آمادهسازی وسایل نقلیه برای اعزام به مرقد امام خمینی (ره) اشاره کرد و افزود: با برنامهریزیهای صورت گرفته، امسال 160 دستگاه اتوبوس برای حمل و نقل زائران مرقد امام خمینی(ره) در نظر گرفته شده است.
وی به برگزاری نمایشگاه در روزهای 14 و 15 خرداد اشاره کرد و افزود: این نمایشگاه توسط دانشگاه علومپزشکی، آزاد و دانشگاه سراسری زنجان در محل امامزاده سید ابراهیم (ع) برگزار خواهد شد.
محبوبی در این راستا به اهمیت انسجام و یکپارچی در برگزاری مراسم مذهبی در استان تأکید کرد و افزود: یکی از برنامههای مهم در 14 خرداد برگزاری دسته عزاداری است که امیدواریم با همکاری مساجد مختلف و ارگانها شاهد یکپارچی و انسجام این مراسم باشیم، چرا که وجود چندین دسته در یک محیط، خود عامل بینظمی میشود.
معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان با تاکید بر همکاری اصناف و استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی شهرستان در راستای برگزاری برنامههای در نظر گرفته شده برای مراسم ارتحال امام خمینی (ره)، افزود: امسال مراسم 14 خرداد در امامزاده سید ابراهیم (ع) زنجان برگزار میشود و سخنران مراسم ارتحال امام خمینی (ره) نیز مسئول نمایندگی ولیفقیه در ارتش خواهد بود.
نظر شما