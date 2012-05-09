به گزارش خبرنگار مهر، زهره درزی حرفه ظهر روز چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران در محل سپاه استان سمنان با اعلام اینکه 35 هزار نفر از شهروندان سمنانی در جشن بزرگ میلاد کوثر حضور خواهند یافت، افزود: علاوه بر این مراسم، 16 مراسم جشن دیگر در مرکز استان و شهرستانهای سطح استان برگزار می شود.

وی افزود: در ویژه برنامه اجتماع 35 هزار نفری شهروندان سمنانی در شهر سمنان از مادر شهید هسته ای کشور "مصطفی احمدی روشن" نیز برای سخنرانی دعوت شده است.

وی با بیان اینکه در روز مادر در استان سمنان، 150 جشن و برنامه مختلف به مناسبت ولادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س)، برگزار می شود، تجلیل از مادران شهداء و همسران جانبازان، اردوی زیارتی قم و جمکران، تجلیل از مادران و زنان نمونه، غبارروبی از گلزار شهدا، پیاده روی به سمت گلزار شهدا و وبلاگ نویسی را از مهمترین این برنامه ها عنوان کرد.

به گفته وی، برگزاری نمایشگاه زن و تولید ملی در میامی، معرفی زنان کارآفرین روستایی در گرمسار، اجرای برنامه دختران آفتاب، قرائت خطبه فدکیه، مسابقات حفظ و ترجمه قرآن و بازدید از مراکز صنعتی بخش دیگری از برنامه های ستاد جشن میلاد کوثر در شهرستانهای استان است.

درزی حرفه اظهار داشت: در قشرهای مختلف زنان نظیر کارمندان، پزشکان، طلاب، اصناف و کارگران نیز برنامه های متنوعی به مناسبت میلاد حضرت فاطمه(س) پیش بینی شده است.

وی تاکید کرد: در مراسم های ویژه امسال، از صاحب نظران و شخصیت های برجسته ای برای سخنرانی در برنامه و جشن های میلاد کوثر در استان سمنان برای شناخت حسنات دخت نبی پیامبر اکرم (ص) استفاده می شود.

به گزارش مهر: شنبه هفته آینده 23 اردیبهشت مصادف با بیستم جمادی الثانی سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان روز زن نامگذاری شده است.