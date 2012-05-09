به گزارش خبرنگار مهر، 20 چاپ از کتاب «نورالدین پسر ایران» ویژه نمایشگاه از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده و این کتاب از روز اول نمایشگاه تاکنون در صدر پرفروشهای ناشر است.
«نورالدین پسر ایران» کتاب خاطرات سید نورالدین عافی است؛ پسری 16 ساله از اهالی روستای خنجان در حوالی تبریز در آذربایجان شرقی که حضور دفاع مقدس را در گردانهای خطشکن لشکر 31 عاشورا به عنوان نیروی آزاد، غواص و فرمانده دسته و در جبهههای مختلف تجربه کرده و بارها مجروح شده است.
نورالدین نزدیک به هشتاد ماه از دوران جنگ تحمیلی را علیرغم جراحات سنگین و شهادت برادر کوچکترش سید صادق در برابر چشمانش در جبهه ماند و در عملیاتهای متعددی حضور داشت و جانباز هفتاد درصد دفاع مقدس است.
«نورالدین پسر ایران» همان کتابی است که رهبر انقلاب نیز آن را مطالعه کرده و حتی بر حاشیه کتاب تفریظ نوشتهاند.
متن این تفریظ بدین شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
این نیز یکی از زیباترین نقاشیهای صفحهی پُرکار و اعجاز گونهی هشت سال دفاع مقدس است. هم راوی و هم نویسنده حقاً در هنرمندی، سنگ تمام گذاشتهاند. آمیختگی این خاطرات به طنز و شیرینزبانی که از قریحهی ذاتی راوی برخاسته و با هنرمندی و نازکاندیشیِ نویسنده، به خوبی و پختگی در متن جا گرفته است، و نیز صراحت و جرأت راوی در بیان گوشههائی که عادتاً در بیان خاطرهها نگفته میماند، از ویژگیهای برجستهی این کتاب است. تنها نقصی که به نظر رسید نپرداختن به نقش فداکارانهی همسری است که تلخیها و دشواریهای زندگی با رزمندهئی یکدنده و مجروح و شلوغ را به جان خریده و داوطلبانه همراهی دشوار و البته پر اَجر با او را پذیرفته است.
ساعات خوش و با صفائی را در مقاطع پیش از خواب با این کتاب گذراندم والحمدلله
90/10/20»
«پایی که جا ماند»، «دا»، «سه گانه فاضل نظری»، «نامههای کوفی» اثر سعید بیابانکی از دیگر پرفروشهای سوره مهر است.
سوره مهر همچنین در نمایشگاه امسال، با در اختیار گذاشتن فرم اشتراک، روزانه بیش از 300 عضو جدید گرفته که جمع این اعضا به 3000 نفر بالغ میشود.
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