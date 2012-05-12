کاستا لیست مورد نظرش را به من داد/ جدایی 9 بازیکن از صنعت نفت

علیرضا حکمت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت آلبرتوکاستا سرمربی این تیم برای فصل بعد تصریح کرد: هنوز قرارداد این مربی تمدید نشده است، اما صحبت‌های اولیه را انجام داده‌ایم. به خاطر اینکه چند روزی ماموریت بودم نتوانستیم قرارداد کاستا را تمدید کنم، اما ما با هم تفاهم داریم و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

وی درباره جذب بازیکنان جدید هم تاکید کرد: کاستا لیست بازیکنان و پست‌هایی که در آن به بازیکن نیاز دارد را به من داده است. البته این لیست اولیه است و هنوز قطعی نیست. بر همین اساس 9 بازیکن صنعت نفت به خاطر پایان قرارداد یا اتمام دوران بازیگری از تیم جدا می‌شوند.

مدیرعامل باشگاه صنعت نفت با اشاره به مشکلات حضور بازیکنان در شهرهای جنوبی، خاطرنشان کرد: این مشکل همیشه برای ما وجود داشته است، به عنوان مثال در تعطیلات نیم فصل حاضر شدیم با یک بازیکن قرارداد90 میلیون تومانی امضا کنیم، اما همان بازیکن با 40 میلیون تومان به تیمی رفت که نزدیک تهران است.

حکمت در پایان گفت: البته همچنان منتظریم تا قانون منع استفاده از گلرهای خارجی لغو شود. قطعا این قانون باعث پایین آمدن دستمزد بازیکنان می‌شود و به همین خاطر راحت‌تر می‌توان در فصل نقل و انتقالات بازیکن خرید.