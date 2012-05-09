درون زا بودن تربیت ویژگی مهم آثار شهید مطهری است

به گزارش خبرنگارمهر، محمد عباسی ظهر چهارشنبه در اولین گردهمایی فعالان حوزه اندیشه ورزی شهید مطهری در شیراز اظهار داشت: اندیشمندان باید اندیشه های ناب شهید مطهری را مورد تعمق و تفکر قرار دهند.

وی ادامه داد: شهید مطهری به واقع بنیانگذار ایدئولوژی بود که امروز ساز وبرگ اندیشه های گروه های متفکر است.

وزیر ورزش وجوانان اضافه کرد: شهید مطهری بابهای بسیاری را ایجاد کرد که هریک از ثمنهای موجود در کشور باید تلاش کنند تا در تشکیلات درونی خود از این بابها استفاده بهینه کنند.

عباسی تصریح کرد: جوانان با بهره گیری از سیره تربیتی شهید مطهری به خوبی می توانند با تبلیغات سوء دشمنان برخورد کنند و به بالندگی برسند.

وی افزود: خیزش بیداری بخش جوانان در دنیای امروز تفکر امام(ره) است از این رو باید در جلوه های تشکیلاتی این تفکر را نمایان کنیم.