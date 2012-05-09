بانوان نمونه در ادارات تجلیل شوند/ ضرورت توجه ویژه به نقش زن در خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، روح انگیز کرمی ظهر چهار شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: به جایگاه زن در جامعه، ارزشمند بودن زن در جامعه، نقش محوری زن در خانواده، هویت زن در جامعه و خانواده و... باید توجه ویژه ای داشت.

کرمی با تبریک به مناسبت هفته زن و گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، تصریح کرد: در هفته زن برنامه های زیادی حول محوریت زن در این استان به نمایش گذاشته می شود.

وی ادامه داد: بزرگداشت مقام زن، زن بصیرت، عفف، و بیداری اسلامی،زن، زندگی سالم، زن حمایت از کار، تولید و سرمایه ایرانی، ولادت مداری، زن امنیت و مشارکت اجتماعی و... از جمله برنامه هایی است که در هفته زن اجرا خواهد شد.

کرمی عنوان کرد: توجه به ارتقا و کیفیت و نقش مادر، توجه به نشاط و شادابی زنان این استان، شاخص انتخاب زنان شاغل و نمونه و زنان خانه دارو... از محوریت های کلی برنامه ها در هفته زن است.

وی اذعان داشت: روز ولادت فاطمه زهرا(س) در سراسر این استان باید آذین بندی شود و این روز فرخنده باید جشن گرفته شود.

زنان نمونه استان چهار محال و بختیاری از طرف مدیران تجلیل شوند

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری چهار محال و بختیاری گفت: برای زنان این استان در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد آموزش شادابی و نشاط برگزار خواهد شد و کرسی تلاوت قرآن و جشن میلاد در تالار فرهنگ، بازدید از بند نسوان و جشن در زندان، نشست آموزش جنبش بیداری اسلامی در دانشگاه آزاد اسلامی ، بازدید از مراکز تولیدی و صنعتی، همایش زنان مدیریت مصرف و حمایت از سرمایه ایرانی از دیگر برنامه هایی است که در هفته زن اجرا می شود.

روح انگیز کرمی تصریح کرد: جشنواره پخت غذاهای سنتی با محوریت سازمان آموزش فنی و حرفه ای از مهمترین برنامه های هفته زن در این استان است.

وی ادامه داد: مسابقات ورزش ویژه کارکنان کل ادارات، نشست زنان شاعر، نویسنده و هنرمندان کل ادارات، برگزاری جشن کودکان بی سرپرست و بد سرپرست ، جشن میلاد کوثر در سراسر این استان، دیدار با خانواده شهدا، آموزش تغذیه و سلامت غذایی نیز از برنمه های مهم این هفته به شمار می رود.