توجه حضرت زهرا(س) به ابعاد اجتماعی و عمومی/ لزوم نگاه جدید به سیره حضرت

دکتر مصطفی عباسی مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک و تهنیت میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) با بیان اینکه هر زمان باید به شخصیت ایشان مراجعه و نگاه جدیدتری شود، گفت: تا فضائل و مناقب ایشان به عنوان الگوی مردم بیشتر کشف شود و مورد استفاده همه جهانیان هم زنان و هم مردان قرار بگیرند.
وی با اشاره به اینکه خداوند در قرآن کریم مثل و نمونه انسانهای مؤمن حضرت آسیه و حضرت مریم(س) را معرفی میکند و به نظرم به عنوان مکمل آن الگوها حضرت فاطمه زهرا اسوه همه انسان های مؤمن و خداجو هستند. در ابعاد مختلف شخصیتی ایشان به نظرم باید به این نکته توجه کرد که آن حضرت علاوه بر ابعاد عبادی و انسانی به ابعاد اجتماعی و عمومی هم توجه بسیار جدی داشتند.
عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان با تأکید بر حضور حضرت زهرا در امور اجتماعی و سیاسی تصریح کرد: علاوه بر اینکه می بینیم ایشان اهل عبادت هستند، به بعد اجتماعی زندگی خودشان اهمیت زیادی میدهد، معتقد هستم که حضرت زهرا یک انسان ولایت مدار، خدامدار و خداجو هستند و چنین انسانی که در راستای خدامداری و ولایت مداری است، اما در عین حال مردم و حقوق انسان ها را کاملا مدنظر دارند.
وی با اشاره به اینکه ریشه همه این فضائل و کمالات معرفت و بینش عمیقی است که حضرت دارند، اظهار کرد: حضرت زهرا که نمونه برجسته خدامداری و ولایت مداری هستند، تابع محض و بی چون و چرای پیامبر(ص) در اخلاق و عقیده بودند، اما در عین حال این تبعیت را بدون منطق و ژرف اندیشی ندارند، بلکه با معرفت و بینش و بصیرت است که به این نقطه رسیدند.
نویسنده کتاب "اسوه های قرآنی و شیوههای تبلیغی آنان" تأکید کرد: معرفتی که حضرت زهرا نسبت به مقام پیامبر و ارزشهای الهی و آیات قرآن و تمام مطالبی که به واسطه پیامبر(ص) از وحی می شنید و معتقدیم که ایشان با این معرفت بود که ظرفیت پیدا کرد که بعد از پیامبر(ص) محدث باشند.
عباسیمقدم در ادامه سخنانش گفت: فکر میکنم یکی از ابعاد مهم شخصیت حضرت زهرا (س) معرفت ایشان است که کمتر به آن پرداخته شده و نمونهها و نشانهها و جلوههای این معرفت و بینش و بصیرت را در زمانی میبینیم که شرایط ایجاب می کند که آن حضرت شرایط حضور سیاسی، اجتماعی و فعال پیدا کنند.
نویسنده کتاب "کلمة الله: فرهنگ تکلم با قرآن: پیام های اخلاقی ـ اجتماعی" افزود: ایشان در دفاع از نص فرمان الهی مبنی بر ولایت امیرالمؤمنین (ع) آن چنان استدلال میکنند و مردم و همه طرف های مقابل را چنان مجاب می کنند که هیچ کس جرأت ابراز وجود و اظهار نظر را پیدا نمی کند.
وی تصریح کرد: آن حضرت آن چنان در سخنرانیهای خودشان شرایط بعد از زمان پیامبر و بعد از وفات ایشان را با شرایط قبل از اسلام مقایسه میکند که همه مردم حیرت و اذعان میکنند که تنها پیامبر بودند که توانستند چنین تحولی را ایجاد کنند و بعد می فرمایند این پیامبر که این همه بر گردن شما مردم حق دارد و از ظلمت محض شما را به روشنایی آورده و از سختیها زندگی به راحتی و خوشی رسانده و از محرومیت به امکانات رسانده چرا شما فرمان مهم ایشان را چرا کنار گذاشتید و کتمان می کنید؟، استدلال آن چنان قوی است که هیچ کدام نمی توانند در مقابل آن حرفی بزند.
نویسنده کتاب "جلوههای تربیت و تبلیغ در سیره پیامبر اعظم(ص)" در پایان سخنانش گفت: در زمینه های دیگر هم ایشان با تکیه بر معرفتی که دارند استدلال میکنند و عقاید و ارزشهای مورد اعتقاد خود را به دیگران ابلاغ میکنند.
نظر شما