كتاب " كلام و جامعه در قرن دوم و سوم هجري " در دست ترجمه است

اين كتاب كه در شش جلد به زبان آلماني تاليف شده به تدريج طي سالهاي 1991 تا 1995 به چاپ رسيده است . شمار مجموع صفحات اين مجلدات 3760 صفحه است و توسط گروهي از مترجمان آلماني زبان در مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب در دست ترجمه به زبان فارسي است .



كتاب از سه بخش عمده مقدماتي ، تاريخي و تبيين نظامهاي كلامي انديشمندان قرون دوم و سوم هجري در جهان اسلام تشكيل شده است . جلد اول كتاب به مقدمات تاريخي و ملاحظات روش شناختي مولف اختصاص يافته است مجلدات دوم تا بخشي از جلد چهارم بيان مسائل تاريخي و توصيف تحول و تطور كلام بامحور قرار گرفتن مناطق مختلف جهان اسلام ، در اين مقطع تاريخي است . بخش ديگر جلد چهارم ، تبيين نظام هاي كلامي و شرح و بيان مسائل آنهاست .



اگر در مجلدات دوم ، سوم تا بخشي از جلد چهارم بيان تاريخي غلبه دارد ، در بخش ديگر جلد چهارم بيان نظري و مفهومي حاكم مي گردد . به اين ترتيب كتاب "فان اس" از دو ويژگي توصيفي و تحليلي برخوردار است . مجلدات پنجم و ششم هم به متون كلامي اين دوره اختصاص يافته است و غرض از آوردن آن ضمن اين كه بيان مصاديق و نمونه هايي است از آن چه به طور خاص در جلد چهارم در خصوص نظام هاي كلامي آورده شده است ، جمع آوري و تامين منابع براي خوانندگاني است كه خود مايلند به طور مستقل در اين مقطع و مسائل آن كنكاش كنند و حتي آراء و استنباط مولف را مورد جرح و تعديل قرار دهند .

