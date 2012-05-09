ناوگان حمل و نقل عمومی محور قم به ساوه مناسب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسمی ورجانی اظهار داشت: با توجه به تردد بسیار زیاد مردم قم به ساوه و بالعکس، مینی بوس هایی که در این محور تردد می کنند، بسیار فرسوده است.



وی تصریح کرد: همچنین تعداد زیادی از دانشجویان قمی نیز برای حضور در دانشگاه آزاد و پیام نور ساوه مجبور هستند روزانه با استفاده از این ناوگان فرسوده و ناایمن به ساوه بروند که همین امر موجبات نارضایتی آنان را فراهم آورده است.



مینی بوس های حامل دانشجویان دختر از دیگر ناوگان حمل و نقل عمومی این محور جداسازی شود



قاسمی ورجانی بیان داشت: با توجه به اینکه تعداد زیادی از دانشجویانی که برای تحصیل به ساوه می روند، بانوان هستند، ضروری است که مسئولان مربوطه نسبت به جداسازی مینی بوس های حامل دانشجویان دختر از دیگر ناوگان حمل و نقل عمومی اقدام کنند تا با این کار آرامش خاطر را برای خانواده دانشجویان حاصل کنند.



وی گفت: دانشگاه های آزاد ساوه و پیام نور تقریبا در کنار یکدیگر قرار دارند و اگر مسئولان بتوانند مینی بوس های دانشجویان را از دیگر مسافران جدا کنند، آنان می توانند دانشجویان را به جای اینکه در ترمینال ساوه پیاده کننده که مسیر طولانی تا دانشگاه پیام نور و آزاد ساوه دارد، دانشجویان را در مقابل دانشگاه پیاده و سوار کنند تا از مشکلات آنان کاسته شود.



نماینده قم در شورای عالی استان ها اضافه کرد: در مراجعاتی که تعدادی از والدین دانشجویان دختر دانشگاه های ساوه به شورای اسلامی شهرستان قم داشته اند، خواستار رسیدگی به وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی این محور شده اند.



قاسمی گفت: در بازدیدهایی که شخصا از ناوگان حمل و نقل عمومی قم - ساوه و همچنین جاده دسترسی به ساوه به خصوص تا شهر جعفریه داشته ام، شاهد مشکلات بسیار زیادی در آنجا بوده ام.



مکان استقرار مینی بوس های محور قم - ساوه نامناسب است



وی اظهار داشت: مینی بوس های قم - ساوه در یک مکان بسیار نامناسب شبیه گاراژ در میدان کشاورز مستقر هستند که هیچ جای سرپوشیده ای برای نشستن مسافران وجود ندارد و به خصوص در فصل گرما دانشجویان و مسافرانی که قصد رفتن به ساوه را دارند باید ساعت هایی را در زیر آفتاب یا در گرمای مینی بوس های فرسوده به سر ببرند.



محور قم - ساوه ناایمن و خطرناک است



رئیس شورای اسلامی شهرستان قم گفت: جاده حدفاصل قم تا جعفریه و از آنجا تا ساوه نیز بسیار نامناسب و خطرناک است و هر لحظه امکان بروز تصادفات دلخراشی وجود دارد که بنا به گفته رانندگانی که در این محور تردد دارند، تقریبا هر روز شاهد وقوع حوادث ناگواری در این جاده هستند.



وی یادآور شد: تعدادی از دانشجویان نیز در مراجعه به شورای اسلامی شهرستان قم گفته اند که به رغم اینکه سیاست بومی سازی در دانشگاه های کشور اجرا می شود، چرا با اینکه مسئولان دانشگاه پیام نور ساوه با انتقال ما به دانشگاه قم موافقت کرده اند، مسئولان دانشگاه پیام نور قم با این کار مخالفت می کنند.

