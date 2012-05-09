16 کیلوگرم مواد مخدر در قزوین کشف شد

سرهنگ پاسدار قاسم غیاثوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین پس از انجام اقدامات اطلاعاتی از تهیه و توزیع مواد مخدر توسط دو نفر در قزوین مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: با تکمیل اطلاعات مشخص شد قاچاقچیان مواد را از یکی از استان های همجوار به قزوین منتقل کرده و به فروش می رسانند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین تصریح کرد: ماموران در تحقیقات خود از موعد ورود یک محموله مواد مطلع و با حضور در محل قرار موفق شدند ضمن دستگیری دو قاچاقچی مقدار 10 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط کنند.
سرهنگ غیاثوند عنوان کرد: در اقدامی دیگر ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین در آزاد راه قزوین، رشت نیز با دستگیری دو سرنشین خودرو مقداری مواد مخدر کشف و ضبط کردند.
وی افزود: این ماموران همچنین در بازرسی از سه دستگاه خودرو در محورهای مواصلاتی استان موفق شدند مقدار 700 گرم ماده مخدر شیشه و یک کیلوگرم تریاک کشف و پنج نفر را در این خصوص دستگیر کنند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین کشف 600 گرم تریاک و دستگیری هشت توزیع کننده مواد مخدر در شهرستان آبیک و البرز را از دیگر اقدامات پلیس در روز گذشته برشمرد.
سرهنگ غیاثوند یادآور شد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین موفق شدند در بازرسی از یک دستگاه پژو در اتوبان قزوین، زنجان مقدار 450 گرم هروئین کشف و دو نفر را در این خصوص دستگیر کنند.
وی بیان کرد: در اقدامی دیگر نیز ماموران کلانتری اقبالیه با دستگیری دو خرده فروش مواد مخدر در بازرسی از منزل متهمان مقدار 517 گرم تریاک کشف و ضبط کردند.
قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین از کشف بیش از 16 کیلوگرم انواع مواد مخدر در چند اقدام پلیسی خبر داد.
سرهنگ پاسدار قاسم غیاثوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین پس از انجام اقدامات اطلاعاتی از تهیه و توزیع مواد مخدر توسط دو نفر در قزوین مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
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