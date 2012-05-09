16 کیلوگرم مواد مخدر در قزوین کشف شد

سرهنگ پاسدار قاسم غیاثوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین پس از انجام اقدامات اطلاعاتی از تهیه و توزیع مواد مخدر توسط دو نفر در قزوین مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.



وی افزود: با تکمیل اطلاعات مشخص شد قاچاقچیان مواد را از یکی از استان ‌های همجوار به قزوین منتقل کرده و به فروش می ‌رسانند.



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین تصریح کرد: ماموران در تحقیقات خود از موعد ورود یک محموله مواد مطلع و با حضور در محل قرار موفق شدند ضمن دستگیری دو قاچاقچی مقدار 10 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط کنند.



سرهنگ غیاثوند عنوان کرد: در اقدامی دیگر ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین در آزاد راه قزوین، رشت نیز با دستگیری دو سرنشین خودرو مقداری مواد مخدر کشف و ضبط کردند.



وی افزود: این ماموران همچنین در بازرسی از سه دستگاه خودرو در محورهای مواصلاتی استان موفق شدند مقدار 700 گرم ماده مخدر شیشه و یک کیلوگرم تریاک کشف و پنج نفر را در این خصوص دستگیر کنند.



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین کشف 600 گرم تریاک و دستگیری هشت توزیع ‌کننده مواد مخدر در شهرستان آبیک و البرز را از دیگر اقدامات پلیس در روز گذشته برشمرد.



سرهنگ غیاثوند یادآور شد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین موفق شدند در بازرسی از یک دستگاه پژو در اتوبان قزوین، زنجان مقدار 450 گرم هروئین کشف و دو نفر را در این خصوص دستگیر کنند.



وی بیان کرد: در اقدامی دیگر نیز ماموران کلانتری اقبالیه با دستگیری دو خرده‌ فروش مواد مخدر در بازرسی از منزل متهمان مقدار 517 گرم تریاک کشف و ضبط کردند.