به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث مرادی ظهر چهار شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: دولت نهم و دهم یکی از دستاوردهای بسیار مهم و تاثیر گذار در مسیر عدالت و خدمات رسانی به ملت ایران بوده است.

وی تصریح کرد: تهییه و تولید مستند های صوتی، تصویری و کیلیپ با محوریت دستاوردها، خدمات و اقدامات مربوط به سفر های استانی جهت پخش در رسانه ها ی ملی و استانی، تهیه کتب و جزوات از دستاوردهای حوزه ماموریتی سازمان مربوطه با محوریت سفر های استانی، برنامه ریزی جهت بهره برداری از ظرفیت کامل رسانه های مکتوب، مجازی، دیداری و شنیداری جهت جریان سازی در راستای ماموریت های سازمانی با محوریت سفر های استانی و دستاوردهای آن و... از جمله کار هایی است که در پاسداشت یکصدمین سفر استانی صورت می گیرد.

مرادی ادامه داد: فضا سازی جهت انعکاس خدمات صورت گرفته در سفر های استانی باید برنامه ریزی شود و لازم به ذکر است در تمامی آثار قید شده آرم یکصدمین سفر استانی استفاده شود.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل استانداری چهار محال و بختیاری اذعان داشت: تهیه و ارائه خدمات و فعالیت صورت گرفته جهت انعکاس در پورتال ملی باید مشارکت همگانی وجود داشته باشدو لازم است مسئول مورد وثوق جهت آموزش و تحویل اطلاعات دسترسی به پنل مدیریتی سایت به این معاونت معرفی شود و نیز سایت اختصاصی دستگاه مرتبط با محوریت یکصدمین سفر استانی به روز رسانی شود.

مرادی یادآور شد: مقالات و یادداشت ها جهت تثبیت گفتمان سفر های استانی و دستاوردهای بی نظیر آن باید تولید شود و جهت انتشار آن در رسانه های همگانی باید برنامه ریزی شود.

وی تاکید کرد: حضور مقام عالی دستگاه ها مرتبط جهت گزارش و اطلاع رسانی از توفیقات و دستاوردهای استانی در صدا و سیما به ویژه در بخش های خبری باید فراهم شود.

مرادی گفت: تولید برنامه های تحلیلی و گفتگو محور با محوریت آثار و برکات سفرهای استانی با حضور کارشناسان در رسانه های دیداری و شنیداری هماهنگ و برنامه ریزی شود.