به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در دیدار رئیس سازمان هواشناسی کشور طی سخنانی، تشکیلات هواشناسی را یکی از سازمان های مهم و دارای وظایف و ماموریت های اساسی برشمرد و اظهار داشت: همسو با پیشرفت های جوامع، کاربرد اطلاعات و دانش هواشناسی در بخش های گوناگون اقتصادی و صنعتی از جمله کشاورزی اهمیت روز افزونی یافته است.
وی به نقش کلیدی این سازمان در مدیریت بحران ها و بلایا اشاره و تصریح کرد: امروزه پیش بینی های دقیق جوی، نقش بسزایی در پیشگیری از حوادث و بلایا و کاهش اثرات آن ها دارد.
استاندار قم اهمیت خدمات هواشناسی در سایر بخشها از جمله کشاورزی، حمل و نقل جاده ای، هوایی و دریایی را یاد آور شد و افزود: نقش هواشناسی در این بخش ها یک نقش مهم و ویژه بوده و بسیاری از فعالیت های حوزه های یاد شده بر مبنای اطلاعات و گزارشات هواشناسی انجام می شود.
حجت الاسلام موسی پور بر لزوم استفاده از دانش روز و بکارگیری تکنیک ها و تجهیزات پیشرفته در این سازمان تاکید کرد و افزود: به روز رسانی فعالیت ها و مجهز شدن به تجهیزات و ابزارهای مدرن، سطح خدمات علمی و تخصصی این سازمان را ارتقاء خواهد داد.
وی به موقعیت ویژه استان قم در بحث های اقلیمی اشاره و خاطرنشان کرد: توسعه و تقویت ایستگاه های هواشناسی و ایجاد ایستگاه هواشناسی برای فرودگاه در حال احداث قم ضروری است.
استاندار قم همچنین احداث مرکز تحقیقات هواشناسی را از جمله نیازهای اساسی این حوزه دانست و بر لزوم توجه جدی مسئولان ستادی برای انجام این مهم تاکید کرد.
در ابتدای این دیدار صناعی معاون وزیر راه و شهر سازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور گزارشی از فعالیت ها و برنامه های این سازمان ارائه کرد.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم بر لزوم توسعه و تقویت ایستگاه های هواشناسی در استان قم به عنوان یکی از نقاط حادثه خیز و قطب کشاورزی کشور تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در دیدار رئیس سازمان هواشناسی کشور طی سخنانی، تشکیلات هواشناسی را یکی از سازمان های مهم و دارای وظایف و ماموریت های اساسی برشمرد و اظهار داشت: همسو با پیشرفت های جوامع، کاربرد اطلاعات و دانش هواشناسی در بخش های گوناگون اقتصادی و صنعتی از جمله کشاورزی اهمیت روز افزونی یافته است.
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