به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در دیدار رئیس سازمان هواشناسی کشور طی سخنانی، تشکیلات هواشناسی را یکی از سازمان های مهم و دارای وظایف و ماموریت های اساسی برشمرد و اظهار داشت: همسو با پیشرفت های جوامع، کاربرد اطلاعات و دانش هواشناسی در بخش های گوناگون اقتصادی و صنعتی از جمله کشاورزی اهمیت روز افزونی یافته است.



وی به نقش کلیدی این سازمان در مدیریت بحران ها و بلایا اشاره و تصریح کرد: امروزه پیش بینی های دقیق جوی، نقش بسزایی در پیشگیری از حوادث و بلایا و کاهش اثرات آن ها دارد.



استاندار قم اهمیت خدمات هواشناسی در سایر بخش‌ها از جمله کشاورزی، حمل و نقل جاده ای، هوایی و دریایی را یاد آور شد و افزود: نقش هواشناسی در این بخش ها یک نقش مهم و ویژه بوده و بسیاری از فعالیت های حوزه های یاد شده بر مبنای اطلاعات و گزارشات هواشناسی انجام می شود.



حجت الاسلام موسی پور بر لزوم استفاده از دانش روز و بکارگیری تکنیک ها و تجهیزات پیشرفته در این سازمان تاکید کرد و افزود: به روز رسانی فعالیت ها و مجهز شدن به تجهیزات و ابزارهای مدرن، سطح خدمات علمی و تخصصی این سازمان را ارتقاء خواهد داد.



وی به موقعیت ویژه استان قم در بحث های اقلیمی اشاره و خاطرنشان کرد: توسعه و تقویت ایستگاه های هواشناسی و ایجاد ایستگاه هواشناسی برای فرودگاه در حال احداث قم ضروری است.



استاندار قم همچنین احداث مرکز تحقیقات هواشناسی را از جمله نیازهای اساسی این حوزه دانست و بر لزوم توجه جدی مسئولان ستادی برای انجام این مهم تاکید کرد.



در ابتدای این دیدار صناعی معاون وزیر راه و شهر سازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور گزارشی از فعالیت ها و برنامه های این سازمان ارائه کرد.

