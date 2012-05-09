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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۱۶

سرهنگ یلی:

برداشت اینترنتی بیشترین جرم رایانه‌ای در خراسان شمالی است

برداشت اینترنتی بیشترین جرم رایانه‌ای در خراسان شمالی است

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس فتای خراسان شمالی گفت: برداشت اینترنتی از طریق کافی نت‌ها بیشترین جرم رایانه‌ای در خراسان شمالی است.

سرهنگ الله وردی یلی ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران بیان کرد: در طی سال گذشته حدود 40 فقره جرم اینترنتی در خراسان شمالی کشف شده است.

وی افزود: اغلب این جرایم شامل برداشت‌های اینترنتی از طریق کافی نت‌های سطح شهر بوده که بیشتر توسط مجرمین دارای سواد رایانه‌ای بالا صورت می‌گیرد.

سرهنگ یلی اظهار داشت: اکثر مجرمین رایانه‌ای در استان جوانان دارای 17 تا 25 سال سن بوده که در بیشتر موارد نیز اقدامات پیشگیرانه برای شناسایی نشدن را انجام می‌دهند.

وی در همین زمینه از دستگیری مجرمی 17 ساله خبر داد که در مدت یک ماه فعالیت خود، مبلغ 80 میلیون ریال از حساب کاربران اینترنتی برداشت کرده بود.

رییس پلیس فتای استان افزود: در برخورد با کافی نت‌های متخلف نیز از ابتدای سال جاری تاکنون در سطح استان 10 مرکز کافی نت با دستور مقام قضایی پلمپ شده است.

وی درمورد اقدامات بازدارنده پلیس فتای خراسان شمالی گفت: در زمینه اقدامات پیشگیرانه از جرایم اینترنتی دوره‌های آموزشی ویژه جرایم اینترنتی را برای والدین فرزندان در معرض خطر پیش بینی کرده‌ایم.

کد مطلب 1598247

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