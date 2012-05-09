تهدیدی خطرناک تر از سایتهای مستهجن/نیت خوانی زیبا کلام از نامه نگاری های احمدی نژاد

مجله مهر: پایگاه های خبری کشور همواره به مسائل جدیدی علاقه نشان می دهند و یا به مسائل روزمره نیز با دیدی متفاوت می نگرند. نگاه اجمالی روزانه به مسائلی که این سایت ها به آنها علاقه نشان می دهند شاید یکی از علایق روزمره وب گردها و رسانه خوان ها باشد.

مجله خبری مهر، قصد دارد با گزینش خبرهای مهم این رسانه ها که در ادامه آنها را می بینید، مخاطبان خود را در هر روز از رویکردهای پایگاه های خبری کشور به صورت کامل آگاه کند.

_ معرفی مقصّر گرانی ها به روایت 10 چهره سیاسی و اقتصادی

سایت خبری فردا در مطلبی با عنوان "مقصر گرانی ها کیست؟"، این سوال را از ده چهره سیاسی و اقتصادی از جمله خوش چهره، ترقی، آرین منش، شجونی، قنبری و ... پرسیده است.

هر 10 نفر سوال شونده پاسخ های تقریبا یکسانی داده و عامل اصلی گرانی ها را "دولت" معرفی کرده اند.

_ برکناری 6 وزیر در تانزانیا به جرم فساد

به گزارش الف، رئیس جمهوری تانزانیا شش وزیر کابینه این کشور را به دلیل اتهام فساد مالی از کار برکنار کرد.

در این خبر همچنین آمده است: "جاکایا کیکواته" رئیس جمهوری تانزانیا در نطقی تلویزیونی خاطر نشان کرد که تصمیم برای اخراج این شش وزیر را به توصیه قانونگذاران این کشور و پس از انتشار جزئیات یک گزارش در مورد سوءاستفاده مقامات از بودجه دولتی اتخاذ کرده است. وی افزود: این وزرا باید در دادگاه به خاطر اقداماتشان پاسخگو باشند.این 6 وزیر از نزدیک ترین دوستان و همکاران من بودند اما آنها را معلق می کنم تا دادگاهی شوند و همه بدانند در برخورد با فساد هیچ استثنایی وجود ندارد.

از جمله وزرایی که توسط رئیس جمهوری تانزانیا به دلیل اتهام فساد مالی از کار برکنار شده‌اند می‌توان به وزیر دارایی، وزیر امور منابع طبیعی و گردشگری، وزیر امور انرژی و معادن، وزیر امور حمل و نقل و وزیر بهداشت اشاره کرد.

_ تهدیدی اینترنتی که خطرناکتر از سایت‌های مستهجن است

سایت مشرق امروز در گزارشی با عنوان سنگرهای کمین دشمن در وبلاگ های زنانه با اشاره به مطالب برخی وبلاگ های خاص که ادبیاتی عمدتاً یکسان دارند، نوشت: محتوای این وبلاگ های همسان که عموما سابقه ای بین دو تا سه ساله دارند مقولات خطرناکی مثل سست نشان دادن بنیان خانواده، معمولی نشان دادن رخدادهایی مثل سردی روابط زن و شوهر، طلاق و ... است. این در حالی است که باید به این مفاهیم روتین حاضر در این وبلاگ ها، مقولاتی مثل دین زدایی، حمله به خصلت های یک زن مسلمان و ترویج باورهای فمینیستی را نیز افزود.

نکته تأمل برانگیز دیگری که بلااستثنا در تمام این وبلاگ ها یافت می شود، تأکید بر نبودن و بی اهمیتی خدا و دین است. باید به این مسئله توجه کرد که در قاموس قدرت نرم، وقتی یک نفر درباره یک مقوله مهم و تأثیرگذار، هیچ سخنی نمی گوید و حتی کنایه هم به آن نمی زند، یعنی اینکه اساسا قصد دارد منکر آن باشد.نویسندگان هیچ یک از وبلاگ هایی که ما در آنها جستجو کرده ایم، هیچ اشاره ای به مفهومی به نام دین ندارند. و این مسئله را باید بر عمق خطری که احتمالا این وبلاگ ها به عمد ایجاد کرده اند، افزود.

_ بیداری اسلامی دامن آل سعود را می گیرد

حسین شیخ الاسلام، کارشناس مسائل خاورمیانه به سایت شفاف گفته است: آل سعود فهمیده است که این موج بیداری اسلامی دامنش را خواهد گرفت. چون از قرون وسطایی ترین حکومت های این منطقه است به طوری که اسم یک خاندان روی یک کشور است. یعنی این خانواده مالک کل این سرزمین هستند.

وی در بخش دیگری از صحبت هایش همچنین می گوید: آمریکا با هر کس در تعامل بوده سعی می کند آن را حفظ کند تا به اهدافش برسد. در مصر بعد از سقوط ارتش به سمت احزاب رفته است. در عربستان هم سعی می کند نظام سعودی را سفت نگه دارد اما تا جایی که ال سعود برای آمریکا منفعت داشته باشد وقتی نتوانست منافع را تامین کند، آمریکا پله پله آنها را هم مهره سوخته می کند.

_ پیشنهاد ریاست کمیسیون امنیت ملی به لاریجانی

سایت جهان در خبری با اشاره به حرف و حدیث ها پیرامون اینکه ریاست مجلس شورای اسلامی با چه کسی باشد پیشنهاد جالبی را از قول یک نماینده مجلس برای علی لاریجانی مطرح کرد.

جواد کریمی قدوسی در همین زمینه به خبرنگار جهان گفته است: دکتر حدادعادل گزینه خوبی برای ریاست مجلس نهم است و شانس وی برای ریاست مجلس از لاریجانی بیشتر است اما لاریجانی گزینه خوبی برای ریاست این کمیسیون می باشد.

وی همچنین با بیان اینکه حداعادل در مجلس هفتم رئیس قوه بود اما پس از ریاست لاریجانی بر مجلس هشتم، وی مسئولیت رئیس کمیسیون فرهنگی را پذیرفت، افزوده است: خوب است این موضوع یک بار دیگر تکرار شود و پس از ریاست حدادعادل بر ریاست مجلس نهم، آقای لاریجانی ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را بپذیرد.

_ روایت رسانه‌های خارجی از مرگ بازرس آژانس در ایران

سایت خبری تابناک امروز در مطلبی با اشاره به مرگ یک بازرس آژانس اتمی در ایران بر اثر حادثه تصادف نوشت: روزنامه صهیونیستی «یدیعوت آحارانوت»، امروز مطلبی را با تیتر «چه کسی بازرس آژانس در ایران را کشت؟» منتشر کرده و مدعی شدند بر خلاف اخبار منتشره، این رخداد، تصادفی و اتفاقی نبوده است.

اما مواردی که این روزنامه به عنوان دلایل اثبات ادعای خود مطرح کرده، در نوع خود منحصر به فرد و جالب توجه است:

یدیعوت آحارانوت مدعی شده، از آنجا که این خبر از سوی خبرگزاری‌های وابسته به دولت ایران منتشر شده، «تصادفی» بودن این حادثه زیر سؤال می‌رود!

دلیل دیگری نیز که از سوی این روزنامه عنوان شده، این که بازرس نامبرده اهل کره جنوبی بوده و بنا بر استدلال این روزنامه، از آنجا که کره جنوبی و کره شمالی با هم دشمن هستند و ایران در زمینه برنامه هسته‌ای خود با کره شمالی همکاری می‌کند، این واقعه، امری برنامه‌ریزی شده بوده است!

به این ترتیب، همان گونه که انتظار می‌رفت، سانحه روز گذشته از سوی رژیم صهیونیستی مورد استفاده قرار گرفته تا فشار بر ایران در آستانه مذاکرات با 1+5 افزایش پیدا کند. البته باید از هم اکنون انتظار یک موج خبری را داشت که در پی ادعای این روزنامه صهیونیستی مطرح می‌شود.

_ آمریکا در حال تجهیز نیروهای آل خلیفه است

سایت خبری مشرق در مطلبی با اشاره به صحبت های نبیل رجب، از فعالان حقوق بشر در بحرین به نقل از وی می نویسد: بیش از نیمی از مردم بحرین درگیر انقلابند و شما همواره می توانید 50 درصد از مردم را در خیابان های بحرین در هنگامه اعتراضات ببینید.

وی همچنین می افزاید: من از این واقعیت متنفرم که هنگامیکه عربستان سعودی در حوادث بحرین برای سرکوب تظاهرات مردم مداخله می کند، رسانه های بین المللی چشم خود را به روی این مداخله بحث برانگیز می بندند.



_ نظر صادق زیباکلام درباره نیت احمدی نژاد از نامه نگاری

صادق زیبا کلام در گفتگویی که سایت فرارو آن را منتشر کرده است به هدف احمدی نژاد از فرستادن نامه براش شخص آیت الله شاهرودی اشاره می کند و می گوید: احمدی نژاد می خواهد نشان بدهد که من هاشمی شاهرودی را به عنوان یک حکم بی طرف قبول دارم و این بی طرفی را در شورای نگهبان، قوه قضاییه و مجلس نمی بینم، بنابراین از او یاری می طلبم که به عنوان یک شخصیت بی طرف بگوید من کارم درست است و حالاکه نتوانستم شورای نظارت بر قانون اساسی تشکیل بدهم از یک فرد بی طرف کمک می گیرم تا ایراد کارم را به من بگوید.

ایشان با خود فکر کرده که مجلس و آقای لاریجانی با من مشکل سیاسی دارد، قوه قضاییه و برادر دیگر لاریجانی هم که با من مشکل دارد، پس بهتر است مشکلم را به یک حکم بی طرف بگویم تا آن را برطرف کند. البته می توانست مرجع دیگری که به آن نامه بدهد برای حل این مشکل مجمع تشخیص هم باشد .



_ یارانه نقدی از پس جهش قیمت ها برنمی آید

جوان آنلاین در بخشی از گزارش خود با عنوان "یارانه نقدی از پس جهش قیمت ها برنمی آید" به نقل از یک کارشناس مسائل اقتصادی نوشت: درست است که دولت ۲۸ هزار تومان یارانه را افزایش داده است ولی جهش قیمت به قدری است که یارانه نقدی نمی تواند قدرت خرید خانوارها را متعادل نگهدارد. یارانه نقدی مقداری اثر دارد اما آنگونه نیست که از پس جهش یارانه ها بر بیاید.

در نتیجه قدرت خرید بسیاری از خانوارهای حقوق بگیر کم می شود و ناچار می شوند به صورت حذفی زندگی کنند و هر روز یک چیزی را از زندگیشان حذف کنند.

اما وقتی پای مواد غذایی بخصوص لبنیات به میان می یاد باید گفت که اگر همچنان قیمت ها افزایش پیدا کند مردم مجبور می شوند مصرفشان را پایین بیاورند و زمانی که مصرفشان را کم کنند بدن مستعد پذیرش بیماری می شود و به دنبال سوتغذیه بیماری می آید.



_ تکرار توطئه «هر 9 روز یک بحران» درسال پایانی دولت

پایگاه خبری انصار حزب الله در یکی از گزارش های خود با اشاره به خطر اجرای پروژه هر 9 روز یک بحران در سال پایانی عمر دولت دهم، نوشت: احمدی نژاد بر اساس خصلت هایی که دارد نشان داده است که از ماجرای نامه نگاری ها و تقابلاتی که با مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم دارد دست بر نمی‌دارد.

در واقع او همانطور که خودش و یکی از نمایندگان طرفدارش در جبهه پایداری تاکید کرده‌اند، معتقد است که مجلس بر خلاف فرمایش امام راحل ما، در راس امور نیست و لذا آن هنگام که مجلس در راس امور نباشد احمدی نژاد هم ضرورتی به تمکین از قوانین آن نمی یابد.

اما نکته آنجاست که همه دستگاه‌های کشور غیر از برخی یاران احمدی نژاد در کابینه به در راس امور بودن مجلس ملتزمند و رعایت مصوبات آن را الزامی می دانند.

مولفه‌های گفته شده این پیش بینی را به دست می دهد که ماجرای نامه نگاری های رئیس جمهور و اظهارنظرهای شورای دست نشانده ای به نام هیئت نظارت بر قانون اساسی به رخدادهای گفته شده منوط نخواهد شد و این قصه احتمالا ادامه خواهد یافت.

این در حالی است که اخبار فراوانی هم مبنی بر تلاش حلقه انحراف برای به چالش کشیدن کشور در ابعاد مختلف وجود دارد.

در واقع آنها بارها از این نیت شوم رونمایی کرده اند و حتی درباره این مسئله مقاله هم نوشته‌ و تلویحا تاکید کرده‌اند که مردم! را به خیابان ها خواهند کشاند.

مسئله ای که آبشخور آن را باید در نظر متوهمانه برخورداری یک چهره دولتی از ۳۰ میلیون رای جستجو کرد.

_وام 700 میلیونی برای نمایندگان مجلس نهم



بولتن در مطلبی با اشاره به جلسه کمیسیون تلفیق نوشت: اعضای کمیسیون تلفیق روز گذشته در جلسه ای در خصوص تسهیلات 200 میلیارد تومانی برای دادن وام به منتخبان مجلس نهم وارد بحث و بررسی و تبادل نظر شدند که هنگام طرح این موضوع برخی از نمایندگان نسبت به این مضوع اعتراض کرده و آن را در شأن مجلس ندانستند و در اعتراض به این اقدام جلسه کمسیون تلفیق را ترک کردند.

وی افزود بر اساس این مصوبه کمیسیون تلفیق برای هزینه های دفاتر ، اسکان و همچنین امکانات رفاهی و ایاب و ذهاب آنها حدود 200 میلیارد تومان تسهیلات در نظر می گرفت که اگر بین 290 نماینده تقسیم گردد به هر نماینده حدود 700 میلیون تومان تسهیلات داده می شد.