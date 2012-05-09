مرگ کارگر ساختمانی زیر آوار

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع ریزش آوار، کارگران این ساختمان با سامانه 125 آتش نشانی تماس گرفتند وستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بی درنگ زنگ ایستگاه 6 را ساعت 16 و 54 دقیقه عصر روز گذشته به صدا درآورد و آتش نشانان بلافاصله به سوی آدرس اعلام شده در خیابان یاسر خیابان موسوی پلاک 25 حرکت کردند .

محمود افتخاری رئیس ایستگاه 6 دراین باره گفت: در این ساختمان در حال احداث، کارگرانی که بدون توجه به نکات و اصول ایمنی در حال کار بودند ناگهان با ریزش دیواره ضلع شرقی در عمق چند متری از سطح خیابان روبرو می شوند و سه نفر از آنها با دیدن این صحنه از محل دور می شوند که متاسفانه یکی از آنها به نام غلامعلی 56 ساله زیر خروار آوار به دام می افتد.

وی ادامه داد: آتش نشانان با ابزار موجود دیوارها را محکم کرده و با رعایت موارد ایمنی خاک، آجر و سنگ را از روی کارگر برداشتند و پس از مدتی تلاش وی را به سطح زمین منتقل کردند.

همچنین امدادگران اورژانس که در محل حاضر بودند بامعاینه مرد کارگر فوت وی را تایید کردند.