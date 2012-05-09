وضعیت مطالعه کتاب در کشور بهتر شده است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ محمد حسین صوفی که همراه با مدیر اجرایی معاونت صدا و مدیر شبکه رادیویی جوان صبح امروز به بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران آمده بود، در بازدید از غرفه رادیو جوان در نمایشگاه کتاب تهران مهمان برنامه "چهل تکه" شد که همزمان با ورود او روی آنتن قرار گرفت.

وی در این بازدید گفت: امروز برای تقدیر و تشکر از مسئولین شبکه جوان آمده‌ام که چند روزی است در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور دارند و این شور و شعور وصف ناشدنی مردم را به سمع کسانی می‌رسانند که به هر نحوی نتوانسته‌اند در این نمایشگاه حضور پیدا کنند.

معاون صدا در ارتباط با ارزیابی خود از سطح کیفی نمایشگاه کتاب امسال گفت: امسال همه شبکه‌های رادیویی غرفه‌های متعددی را تدارک دیده‌اند تا هم نمایشگاه را معرفی کنند و هم نظرات، دیدگاه‌ها و مطالبات بازدیدکنندگان از نمایشگاه را به سمع و نظر مسئولین برسانند و به نظر من رادیو امسال نسبت به سال‌های گذشته حضور فعال تری دارد.

وی برنامه‌های رادیو جوان در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران را بسیار خوب ارزیابی کرد و افزود: رادیو جوان امسال علاوه بر برنامه‌های بسیار خوبی که به طور روتین در نمایشگاه کتاب داشت برنامه‌های فرهنگی- هنری جنبی نیز داشت که از جمله آن می‌توان به برگزاری تریبون آزاد و ثبت نام برای باشگاه رادیویی جوان اشاره کرد.

صوفی راه اندازی باشگاه رادیو جوان را از اقدامات شایسته‌ای عنوان کرد که به مشارکت بیشتر جوانان در برنامه‌سازی رادیویی کمک می‌کند و در این ارتباط گفت: علاقمندان و جوانان مستعدی که دوست دارند برنامه‌سازی رادیویی را تجربه کنند می‌توانند از این فرصت استفاده کرده و با مراجعه به غرفه رادیو جوان برای ثبت نام در باشگاه رادیو جوان اقدام کنند.

وی برگزاری تریبون آزاد در غرفه رادیو جوان در نمایشگاه بین المللی کتاب را نیز از جمله فعالیت‌های جنبی مثبت رادیو جوان دانست که مورد استقبال مردم قرار گرفته است و افزود: در این تریبون مردم می‌توانند دیدگاه‌های خود را اعلام کنند و با مسئولین تعامل خوبی داشته باشند.

صوفی افزود: شبکه جوان در این دوره از نمایشگاه کتاب برنامه‌های متعدد و گوناگونی داشته است که با مردم تعامل و ارتباط خوبی را برقرار کرده است. خوشبختانه نمایشگاه امسال از کیفیت و کمیت مطلوب‌تری برخوردار بود و این نشان می‌دهد که از این لحاظ به بلوغی رسیده‌ایم که از لحاظ نظم و ترتیب هم خوب شده است و امیدواریم در سال‌های آینده بهتر هم بشود.

وی در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان جوانان را بیشر با کتاب آشتی داد گفت: بررسی‌های میدانی و مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد که وضعیت مطالعه کتاب در کشور بهتر شده است و این به خاطر امکاناتی از جمله برگزاری همین نمایشگاه کتاب یا کتابخانه‌های مختلف و ... است که در این زمینه وجود دارد.

صوفی تسهیلاتی که توسط شهرداری با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دانشگاه‌ها اهدا می‌شود را از دیگر عواملی دانست که باعث اقبال مخاطبان به کتاب می‌شود و افزود: امکانات مجازی و مولتی مدیایی هم که در این زمینه وجود دارد به کتاب خوان شدن مردم کمک شایانی خواهد کرد. این به این معناست که اقشار مختلف مردم حتی در خانه هم می‌توانند به کتاب دسترسی داشته باشند و من امیدوارم که مطالعه کتاب هر چه بیشتر از گذشته انجام شود.

معاون صدا ادامه داد: این افتخار هر رسانه‌ای به ویژه رادیو است که ارتباط و تعامل با مخاطب داشته باشد هر چه مخاطبان ما بیشتر شوند به دنبال آن کیفیت و محتوای برنامه‌ها هم بهتر خواهد شد.

وی در پایان استماع نظر مخاطبان و پیشنهاداتی که از جانب آنان ارائه می‌شود را از عوامل جذب مخاطب عنوان کرد و افزود: با ارتباطات مناسبی که در این زمینه وجود دارد می‌توان پیشنهادات و مطالبات مردم را دریافت و متناسب با آن برنامه سازی کرده تا هم مخاطب بیشتری جذب شود و هم مخاطبان قدیمی تر حفظ می‌شوند.