علت حجیت حضرت زهرا بر ائمه اطهار/ بطن تمام آیات فضائل به اهل بیت(ع) برمی گردد

حجت الاسلام مهدی رستم نژاد عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی در مورد اینکه آیا نام حضرت زهرا(س) در قرآن آمده است به خبرنگار مهر گفت: قرآن کتاب توصیفی است و بر اساس قانون زبان شناسی قرآن باید بگوییم که وقتی خداوند در قرآن می فرماید "و اذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد" یعنی صادق الوعد بودن اسماعیل مطرح می شود.

بطن تمام آیات فضائل به اهل بیت(ع) برمی گردد

وی افزود: در قرآن بیان از شخص خارج شده و وصف برجسته می شود. چون اسم حالت انحصار دادن در کتاب است و آن را زمانمند و شخصی می کند. در بیانات قرآن در مورد اشخاص نوعی علیت خوابیده است؛ لذا در قرآن بیاناتی که راجع به اهل بیت(ع) می آید جنبه توصیفی پیدا می کند تا از دیگران بخواهد که از این بزرگواران الگو بگیرند.

این قرآن پژوه تأکید کرد: مثلا درباره امیرالمؤمنین(ع) اهل سنت این تعبیر را دارند که در تمام آیاتی که " یا ایها الذین امنوا " آمده، امیرالمؤمنین رأس آن است چون امیر مؤمنان است؛ پس نسبت به آن آیه حضرت علی(ع)امیر و رأس می شود.



حجت الاسلام رستم نژاد تأکید کرد: یک قاعده کلی است که بطن تمام آیات فضائل به اهل بیت(ع) برمی گردد، لذا اشخاصی مثل ابن ابی الحدید یا برخی از علمای اهل سنت گاهی می گویند بیش از 300 آیه در شأن امام علی(ع) در قرآن است اینکه می گویند 300 آیه نه آنکه شخص مطرح می شود بلکه حضرت به طور عام بر قله آن قرار می گیرد.

وی در مورد تعداد آیاتی که ناظر به شخص حضرت زهرا(س) گفت: دو آیه در قرآن مخصوص حضرت زهرا(س) است یکی واژه "نسائنا" در آیه مباهله که شیعه و سنی متفق القول این واژه را مختص حضرت زهرا(س) دانسته اند و دیگری "سوره کوثر" است.

بطون بسیاری از آیات قرآن بر ما روشن نیست

این نویسنده و کارشناس علوم دینی افزود: سوره کوثر سه آیه دارد که آیه آخر آن قرین هست به اینکه کوثر باید مربوط به ذریه پیغمبر باشد چون آیه سوم حالت جبهه گیری دارد" ان شانئک هوالابتر"، " شانئ " یعنی آن دشمنی که پیغمبر را مقطوع النسل می داند؛ قرآن می فرماید او خود ابتر است. چون قرآن نسبت به دشمنش این قضاوت را کرده پس می فهمیم این کوثر باید درباره نسل حضرت رسول(ص) باشد که نسل ایشان فقط از طریق حضرت زهرا(ع) است.



وی در ادامه یادآور شد: در آیات دیگر قرآن شخصیت حضرت زهرا (س) به صورت اشتراکی حضور دارد مثلا در آیه تطهیر؛ که مثلا طبری از مفسران قرآن ذیل این آیه می گوید: پیغمبر فرمود: نزل فیِّ و فی علی و فاطمه و الحسن و الحسین".



حجت الاسلام رستم نژاد با تأکید بر اینکه بسیاری تمام بطون آیات قرآن بر ما روشن نیست؛ افزود: برخی از آیات بطن آیه و یا تأویل آیه را بیان می کند مثلا می گویند سوره قدر سوره حضرت زهرا(س) است و یا منظور از "لیلة القدر" حضرت زهرا(س) است.

تعابیری که خاص حضرت زهرا(س) است/ حضرت زهرا(س) بقیة النبوه است

وی تأکید کرد: وقتی پای بطن آیه به میان می آید نمی توان در مورد تعداد آیاتی که ناظر به شخصیت حضرت زهرا (س)است مشخصا صحبت کرد؛ چون روایات برخی از بطون آیات را به ما گفته اند و لایه های دیگری از بطون آیات هنوز باقی است که انشاء الله حضرت مهدی(عج) تشریف می آورند و می گویند.

عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی به برخی از آیاتی که در بطن ناظر به شخصیت حضرت زهرا(س) است گفت: مثلا در آیه " مرج البحر یلتقیان" به حسب ظاهر دریا است اما در تأویل و بطن چیز دیگری منظور است؛ حتی علمای اهل سنت با نقل از روایتی از امام صادق(ع) تأکید می کنند که این دو دریا علی و فاطمه هستند و لؤلؤ و مرجان را حسن و الحسین گفتند.

وی در تشریع علت اینکه ائمه(ع) حضرت زهرا(س) راحجت خدا بر خود می خواندند گفت: در مورد حضرت زهرا(س)تعابیری رسیده که در مورد ائمه به اینگونه نیست؛ تعبیری حضرت امیرالمؤمنین(ع)در مورد حضرت زهرا(س) دارد که می فرماید "یا بقیة النبوه" ای باقیه پیامبری نمی گوید یا بقیة النبی که شخص پیامبر منظور باشد و حضرت امیر(ع)بعد از رحلت پیامبر(ص)این خطاب را به زهرا(س) دارد. یعنی حضرت فاطمه(س)دارای کمالاتی در حد کمالات نبی است.

حضرت زهرا حدیث شده از طرف فرشتگان است

حجت الاسلام رستم نژاد محدَثه و محدِثه را از دیگر القاب حضرت زهرا(س) برشمرد و گفت: حضرت زهرا(س) حدیث شده از طرف فرشتگان است و فرشتگان بر او نازل می شدند و از اخبار آینده و گذشته به ایشان می گفتند؛ که در "مصحف زهرا" آمده است که همان اخبار غیبی بود که فرشتگان به ایشان می گفتند و جالب این است که حضرت زهرا(س)خود آن را ننوشت بلکه ایشان برای حضرت امیر(ع) انشاءکردند و حضرت آن را نوشتند. لذا در برخی از روایات آمده که وقتی امام صادق مطلبی را می فرمایند؛ راوی سؤال کرد که این مطلب از کجاست امام پاسخ داد که من این را از مصحف مادرم فاطمه گرفتم.

وی مصحف حضرت زهرا(س) را یکی از منابع علوم ائمه اطهار(ع)دانست و گفت:اهل بیت نه به خاطر اینکه حضرت فاطمه(س) مادرشان است این تعبیرات را دارند، خیر؛ بلکه به عبارتی بالاتر او ریشه پدر خودش هم هست چون او ام ابیهاست. این تعبیر آنقدر عظمت دارد که ریشه پدر است و این ریشه جسمی نیست چون معنا ندارد اما از این رو ام ابیهاست که انتقال میراث و خیر کثیر(کوثر)از وجود حضرت زهرا(س) تراوش کرد و به اهل بیت(س) رسید و آنها هم تعلق جسمی و هم تعلق علمی و روحانی به مادرشان دارند.