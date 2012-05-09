  1. بین الملل
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۳۲

برگزاری آخرین نشست کابینه فرانسه به ریاست سارکوزی

برگزاری آخرین نشست کابینه فرانسه به ریاست سارکوزی

"نیکلا سارکوزی" آخرین نشست هیئت دولت فرانسه را به عنوان رئیس جمهوری این کشور برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نامزد ناموفق انتخابات ریاست جمهوری اخیر فرانسه اعضای کابینه خود را امروز برای برگزاری آخرین نشست به ریاست خود، فراخواند.

انتظار می رود در این نشست که امروز چهارشنبه برگزار خواهد شد، "فرانسوا فیون" نخست وزیر فرانسه گزارشی از عملکرد 5 ساله حزب حاکم "جنبش برای اتحاد مردمی" (UMP)ارائه دهد.این آخرین نشست کابینه فرانسه به ریاست سارکوزی است.
به گزارش رسانه های فرانسه این سیاستمدار 57 ساله قصد دارد پس از تحویل کلید کاخ الیزه به "فرانسوا اولاند" به شغل پیشین خود وکالت بازگشته و یا در بازار اقتصاد آزاد مشغول شود.
 
این در حالی است که اولاند خود را برای برگزاری مراسم تحلیف که روز سه شنبه هفته آینده در پاریس برگزار خواهد شد، آماده می کند. وی باید در این روز نخست وزیر خود و ظرف روزهای آینده نیز دیگر اعضای کابینه را به پارلمان معرفی کند.
کد مطلب 1598283

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