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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۳۸

صفرپور اعلام کرد:

قدمت 50 ساله بیمارستانهای مازندران/ کمبود پرستار در کادر درمانی

قدمت 50 ساله بیمارستانهای مازندران/ کمبود پرستار در کادر درمانی

رامسر - خبرگزاری مهر: مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از فرسوده بودن بیمارستانهای استان با قدمت 50 سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل صفرپور ظهر چهارشنبه در سمینار سه روزه  مدیریت اورژانس بیمارستانی بیان داشت: بهینه سازی هفت اورژانس و بازسازی کامل چهار اورژانس بیمارستانی یکی از مهمترین اقدامات دانشگاه در زمینه بهبود نسبی وضعیت فوریت های پزشکی استان است.

وی افزود: 34 مرکز درمانی، شامل بیمارستان های دولتی ، خصوصی، تامین اجتماعی و دانشگاه آزاد با حدود سه هزار و 400 تخت فعال در سطح استان، وظیفه خدمت رسانی به بیماران را بر عهده دارند.

صفرپور با اشاره به قدمت بالای بیمارستانها در استان نیز بیان داشت: بیمارستان های استان از نظر قدمت ساخت، با کارشناسی وزارت بهداشت به سه سطح الف، ب و ج تقسیم شده اند. لیست الف شامل بیمارستانهای آمل، چالوس، بهشهر و قائم شهر بالای 50 سال قدمت دارند و در دستور کار دولت بوده و در حال ساخت و جایگزینی است.

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: پیشرفت فیزیکی این پروژه ها مناسب بوده به گونه ایی که بیمارستانهای آمل و چالوس تا 90 درصد، بیمارستان بهشهر 30 درصد و قائم شهر 60 درصد پیشرفت دارند.

وی بیان داشت: کمبود نیروی انسانی پرستار و تخصص های گروه پزشکی بوده یکی از اصلی ترین دغدغه های ما بوده و در حال پیگیری هستیم.

صفرپور گفت: 80 درصد کار اجرای طرح ارتقای بهره وری در امور پرستاری انجام گرفته و در این رابطه آیین نامه ارسال و پرستاران تعهد نامه ها را امضا کرده و منتظر تامین منابع مالی هستیم.

فرهاد مصدری، رئیس اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: در این همایش سه روزه موضوعاتی همچون مدیریت تخت های بستری، تریاژ در حوادث غیر مترقبه، استانداردهای تروما، امنیت و مدیریت خشونت در بخش اورژانس بیمارستانی، ارتقای سیستم شکایات اورژانس، ثبت اطلاعات در پرونده بیماران اورژانس، فضای فیزیکی، آمار اورژانس های بیمارستانی، شاخص های اولویت دار بخش اورژانس و مهارت های ارتباطی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی گفت: خوشبختانه با توجه به موقعیت ویژه استان، اخیرا اورژانس 115 مازندران به تیپ یک اورژانس های کشور ارتقاء یافته است.

رئیس اورژانس 115 استان اظهار داشت: 77 پایگاه اورژانس در سطح استان فعال بوده.100 دستگاه آمبولانس، یک فروند بالگرد و دو دستگاه اتوبوس آمبولانس امکانات اصلی ما را تشکیل می دهد.

وی گفت: مهمترین مشکلات ما بویژه در غرب استان عدم وجود نیروهای تخصصی مرد شامل پرستار و تکنسین فوریت ها و  هوشبری است.

وی بیان داشت: با بررسی آمار خدمات رسانی اورژانس 115، تصادفات و بیماریهای قلبی و عروقی در مازندران به ترتیب بیشترین فراوانی را دارد و اورژانس 115 به صورت شبانه روزی در خدمت هم استانی ها و مسافران و گردشگران است.

وی افزود: با توجه به شروع طرح سالم سازی دریا از خردادماه، اورژانس 115 در قالب 30 پایگاه فعالیت خواهد داشت.

کد مطلب 1598291

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