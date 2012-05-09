قدمت 50 ساله بیمارستانهای مازندران/ کمبود پرستار در کادر درمانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل صفرپور ظهر چهارشنبه در سمینار سه روزه مدیریت اورژانس بیمارستانی بیان داشت: بهینه سازی هفت اورژانس و بازسازی کامل چهار اورژانس بیمارستانی یکی از مهمترین اقدامات دانشگاه در زمینه بهبود نسبی وضعیت فوریت های پزشکی استان است.

وی افزود: 34 مرکز درمانی، شامل بیمارستان های دولتی ، خصوصی، تامین اجتماعی و دانشگاه آزاد با حدود سه هزار و 400 تخت فعال در سطح استان، وظیفه خدمت رسانی به بیماران را بر عهده دارند.

صفرپور با اشاره به قدمت بالای بیمارستانها در استان نیز بیان داشت: بیمارستان های استان از نظر قدمت ساخت، با کارشناسی وزارت بهداشت به سه سطح الف، ب و ج تقسیم شده اند. لیست الف شامل بیمارستانهای آمل، چالوس، بهشهر و قائم شهر بالای 50 سال قدمت دارند و در دستور کار دولت بوده و در حال ساخت و جایگزینی است.

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: پیشرفت فیزیکی این پروژه ها مناسب بوده به گونه ایی که بیمارستانهای آمل و چالوس تا 90 درصد، بیمارستان بهشهر 30 درصد و قائم شهر 60 درصد پیشرفت دارند.

وی بیان داشت: کمبود نیروی انسانی پرستار و تخصص های گروه پزشکی بوده یکی از اصلی ترین دغدغه های ما بوده و در حال پیگیری هستیم.



صفرپور گفت: 80 درصد کار اجرای طرح ارتقای بهره وری در امور پرستاری انجام گرفته و در این رابطه آیین نامه ارسال و پرستاران تعهد نامه ها را امضا کرده و منتظر تامین منابع مالی هستیم.

فرهاد مصدری، رئیس اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: در این همایش سه روزه موضوعاتی همچون مدیریت تخت های بستری، تریاژ در حوادث غیر مترقبه، استانداردهای تروما، امنیت و مدیریت خشونت در بخش اورژانس بیمارستانی، ارتقای سیستم شکایات اورژانس، ثبت اطلاعات در پرونده بیماران اورژانس، فضای فیزیکی، آمار اورژانس های بیمارستانی، شاخص های اولویت دار بخش اورژانس و مهارت های ارتباطی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی گفت: خوشبختانه با توجه به موقعیت ویژه استان، اخیرا اورژانس 115 مازندران به تیپ یک اورژانس های کشور ارتقاء یافته است.

رئیس اورژانس 115 استان اظهار داشت: 77 پایگاه اورژانس در سطح استان فعال بوده.100 دستگاه آمبولانس، یک فروند بالگرد و دو دستگاه اتوبوس آمبولانس امکانات اصلی ما را تشکیل می دهد.

وی گفت: مهمترین مشکلات ما بویژه در غرب استان عدم وجود نیروهای تخصصی مرد شامل پرستار و تکنسین فوریت ها و هوشبری است.

وی بیان داشت: با بررسی آمار خدمات رسانی اورژانس 115، تصادفات و بیماریهای قلبی و عروقی در مازندران به ترتیب بیشترین فراوانی را دارد و اورژانس 115 به صورت شبانه روزی در خدمت هم استانی ها و مسافران و گردشگران است.

وی افزود: با توجه به شروع طرح سالم سازی دریا از خردادماه، اورژانس 115 در قالب 30 پایگاه فعالیت خواهد داشت.