به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضابیگی ظهر امروز چهارشنبه در دیدار با نمایندگان فدراسیون جهانی دوچرخه سواری در تبریز اظهار داشت: شرکت کنندگان در این تور، سفیر محبت و دوستی ملت ایران باشند و پیام علاقمندی ملت ایران را به مردم کشورهای خود برسانند.

وی با اشاره به افزایش تیم‌های شرکت کننده در این دوره از تور دوچرخه سواری آذربایجان افزود: این مسابقات جزو ویژگی‌های بارز آذربایجان شرقی است که زمینه ارتباطات بین‌المللی را برای این استان فراهم می‌کند و ما از این که می‌توانیم مسابقاتی در این سطح برگزار کنیم خوشحالیم و امیدواریم این دوره نسبت به سال‌های گذشته با کیفیت بهتری برگزار شود.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با بیان اینکه شهر تبریز یک شهر ورزشی است، افزود: تیم فوتبال تراکتورسازی که آسیایی شدن خود را قطعی کرده است نمونه ای از اهمیت ورزش در این شهر محسوب می شود.

وی با اشاره به هفته آخر مسابقات لیگ برتر فوتبال و برگزاری مسابقه تیم‌های تراکتورسازی و ملوان در تبریز در روز جمعه، از نمایندگان فدراسیون جهانی دعوت کرد برای تماشای این بازی در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز حضور یافته و شاهد شور و شوق هزاران جوانی باشند که تیم خود را تشویق می کنند.

"فردریک چان" نماینده فدراسیون بین المللی دوچرخه سواری (UCI) در این دیدار برگزاری مطلوب تور دوچرخه سواری آذربایجان در سال های گذشته را نشان دهنده توانمندی استان آذربایجان شرقی دانست و ابراز امیدواری کرد، این دوره از این تور در سطح فنی و کیفی بالاتری برگزار شود.

سید محمد شروین اسبقیان، مدیرکل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی هم از قطعی شدن حضور 22 تیم از جمله 15 تیم خارجی در بیست و هفتمین دوره تور دوچرخه سواری آذربایجان خبر داد.

بیست و هفتمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان، 22 تا 27 اردیبهشت ماه جاری در شش مرحله و به مسافت 928 کیلومتر در مسیر استان های آذربایجان شرقی ، غربی و اردبیل و با شعار "پاک پیروز شو" برگزار می شود.