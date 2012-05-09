به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: نمایندگان وزارت نیرو در طی سفر چهارم دولت به تمامی شهرستانهای این استان سفرمی کنند.

محمد طاهری در کارگاه انسجام بخشی یکصدمین سفرهیئت دولت که با حضور نمایندگان ویژه وزیر نیرو و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برگزار شد اظهارکرد: در روز پنجشنبه میزبان وزیر دادگستری به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور درشهرستان سرخس و بهره برداری ازمخزن پنج هزار مترمکعبی خواهیم بود.

وی اظهار داشت: همچنین وزیرنیرو درجلسه شورای اداری شهرستان های خواف و رشتخوارشرکت خواهد کرد.

عملیات اجرایی مخزن پنج هزار مترمکعبی شهر مرزی سرخس به اتمام رسید

سرپرست امور آب و فاضلاب سرخس گفت: عملیات اجرایی مخزن پنج هزارمترمکعبی درشهر مرزی سرخس به اتمام رسیده است.

جعفر گلی در جمع اعضای شورای اداری سرخس اظهارکرد: این مخزن بزرگترین مخزن ذخیره آب در خراسان رضوی است که چهارماه زودتر از زمان تعیین شده ساخته شده است.

وی تصریح کرد: برای ساخت این مخزن که درمدت یازده ماه ساخته شده دولت بیش از هفت میلیاردریال سرمایه گذاری کرده است.

وی اظهارداشت: با بهره برداری ازاین مخزن افت آب شرب شهری سرخس برطرف شده و ظرفیت ذخیره سازی آب دوبرابر افزایش یافته است.

شهرسرخس در 195 کیلومتری شمال مشهد واقع شده و13 هزار مشترک از خدمات آبفا بهره مندند.