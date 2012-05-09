تساوی گهر زاگرس و ایرانجوان بوشهر در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت از مرحله پلی‌آف مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر امروز چهارشنبه بین دو تیم گهر زاگرس دورود و ایرانجوان بوشهر در حال پیگیری است که نیمه نخست این مسابقه با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در این مسابقه که در ورزشگاه شهرداری بروجرد و با قضاوت علیرضا فغانی در حال برگزاری است، محمد قاسمی‌نژاد و رضا کاردوست از تیم گهر زاگرس و صادق گشنی از تیم ایرانجوان بوشهر از داور مسابقه کارت زرد گرفتند.

در بازی رفت دو تیم ایرانجوان بوشهر و گهر زاگرس دورود به تساوی یک بر یک رضایت دادند. مهدی چاه کوتاه‌زاده (45) برای ایرانجوان و محمد غلامین (52) برای گهر زاگرس در آن مسابقه گلزنی کردند.