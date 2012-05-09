تمرینات تیم فوتسال لیگ برتری بانوان وحدت ساری تعطیل شد

فاطمه بوداغی ‌در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شرایط نامناسب این تیم در جدول رده بندی، بقای تنها نماینده فوتسال بانوان استان در لیگ برتر، در گرو حمایت بیشتر مسئولان است.

وی ابراز داشت: در آخرین جلسه تمرین این تیم که قرار بود ظهر امروز برگزار شود، فقط چهار بازیکن حاضر شدند و به همین دلیل تمرین تیم برگزار نشد.

وی بیان داشت: مسئولان ورزش شهرستان ساری باید حمایت مالی خود را از این تیم افزایش دهند تا سهمیه مازندران در لیگ برتر فوتسال بانون حفظ شود.

بوداغی ادامه داد: این تیم که با کسب 15 امتیاز در رده هشتم جدول 9 تیمی مسابقات قرار دارد، مطابق برنامه باید در هفته شانزدهم لیگ برترروز 29 اردیبهشت در تهران به مصاف ایثار تهران برود.

نائب رئیس کمیته بانوان هیئت فوتبال مازندران از حضور چهار بازیکن مازندرانی در اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال زیر 19 سال کشور خبر داد.

بوداغی افزود: مهسا درویشی، بهاره نصیری، کوثر کمالی و مریم رحیمی مازندرانی های دعوت شده به این اردو هستند که به همراه 30 بازیکن دیگر تمرینات خود را از 23 اردیبهشت به مدت پنج روز در کمپ تیم های ملی برگزار خواهند کرد.