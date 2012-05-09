جشنواره ادبی، هنری دانش آموزان کهگیلویه و بویراحمد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پرورشی وفرهنگی اداره کل آموزش وپرورش کهگیلویه و بویراحمد بعدازظهر چهارشنبه در آئین افتتاح این مسابقات گفت: این جشنواره با شرکت 150 دانش آموز برگزیده استان دررشته های شعر داستان نویسی، مطالعه وتحقیق، مقاله پژوهشی، هنرهای تجسمی، خوشنویسی، طراحی، نقاشی، نگارگری، کاریکاتور وهنرهای دستی برگزار می شود.

حجت الاسلام مصطفی شجاعیان بیان کرد: درمرحله شهرستانی ومنطقه ای این مسابقات بیش از 37 هزار اثر ازدانش آموزان راهنمایی ومتوسطه استان شرکت کردند که در نهایت 300 اثر به مرحله استانی راه یافت.

وی اظهار داشت: این مسابقات در دو بخش فرهنگی ودانش آموزی برگزار می شود و از هر رشته دو نفر به مرحله کشوری راه خواهند یافت.

مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد نیز در این مراسم گفت: زبان هنر و ادبیات زیباترین بستر برای انتقال مفاهیم است.

پرویز طاهری افزود: رسالت معلم، استعدادیابی وپرورش این توانمندیها برای ظهور زیبائیهای هنری و ادبی وجود انسان است.

وی با بیان اینکه اگر انسان به خود بنگرد سرشار اززیبائیهاست و باید این زیبائیها را باز یابد، عنوان کرد: بیان حماسه های ملت به زبان هنر و برنامه ریزی برای آشنایی دانش آموزان با بزرگان شعر وادب وهنر باید در اولویت کاری قرار گیرد.

طاهری تصریح کرد: این استان دارای استعدادهای ویژه هنری و ادبی فراوانی است که باید برای شکوفایی آنان برنامه ریزی ویژه انجام شود.