معرفی سومین امام جمعه بعد انقلاب رامسر/ خداحافطی باقرزاده

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی با حضور آیت الله نورالله طبرسی نماینده ولی فقیه در مازندران و مسئولان شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و استان، از زحمات حجت الاسلام باقرزاده تقدیر و حجت الاسلام سید جلیل مرتضوی به عنوان سومین امام جمعه پس از انقلاب رامسر آغاز به کار خواهد کرد.

حجت الاسلام سید جلیل مرتضوی، امام جمعه سابق بندر گز، سومین امام جمعه ای بوده که شهرستان رامسر به خود می بیند.

از ابتدای انقلاب تاکنون حجج الاسلام نحوی و باقرزاده سکاندر نماینده ولایت فقیه در شهرستان گردشگرپذیر رامسر بودند.

حجت الاسلام باقرزاده بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به سمت امام جمعه نور و رویان منصوب شد.

مراسم تودیع و معارفه امامان جمعه رامسر صبح پتجشنبه با حضور آیت الله طبرسی، نماینده ولی فقیه در مازندران، مسئولان ادارات رامسر در سالن اجتماعات هتل آزادی این شهر برگزار می شود.

مازندران دارای بیش از 30 تریبون نماز جمعه است.