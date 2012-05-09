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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۹:۲۸

با حضور آیت الله طبرسی:

معرفی سومین امام جمعه بعد انقلاب رامسر/ خداحافطی باقرزاده

معرفی سومین امام جمعه بعد انقلاب رامسر/ خداحافطی باقرزاده

رامسر - خبرگزاری مهر: مردم شهرستان ولایتمدار رامسر، صبح پنجشنبه از سومین امام جمعه رامسر استقبال خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی با حضور آیت الله نورالله طبرسی نماینده ولی فقیه در مازندران و مسئولان شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و استان، از زحمات حجت الاسلام باقرزاده تقدیر و حجت الاسلام سید جلیل مرتضوی به عنوان سومین امام جمعه پس از انقلاب رامسر آغاز به کار خواهد کرد.

حجت الاسلام سید جلیل مرتضوی، امام جمعه سابق بندر گز، سومین امام جمعه ای بوده که شهرستان رامسر به خود می بیند.

از ابتدای انقلاب تاکنون حجج الاسلام نحوی و باقرزاده  سکاندر نماینده ولایت فقیه در شهرستان گردشگرپذیر رامسر بودند.

حجت الاسلام باقرزاده بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به سمت امام جمعه نور و رویان منصوب شد.

مراسم تودیع و معارفه امامان جمعه رامسر صبح پتجشنبه با حضور آیت الله طبرسی، نماینده ولی فقیه در مازندران، مسئولان ادارات رامسر در سالن اجتماعات هتل آزادی این شهر برگزار می شود.

مازندران دارای بیش از 30 تریبون نماز جمعه است.

کد مطلب 1598335

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