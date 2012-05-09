رقابت 410 نفر در مسابقه بزرگ کتابخوانی قرآن و نهج البلاغه مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیف‌ الله سهرابی اظهار داشت: به همت سازمان اوقاف و امور خیریه با مشارکت مؤسسه قرآن و نهج‌البلاغه کشور، مسابقه بزرگ کتابخوانی مفاهیم قرآن و نهج‌البلاغه در مازندران برگزار می‌شود.

وی افزود: در ششمین مرحله از این مسابقات با نام راه روشن» در رشته مفاهیم عمومی قرآن کریم از جلد اول کتاب تدبر در قرآن کریم و آزمون رشته مفاهیم نهج‌البلاغه از جلد دوم کتاب راه روشن منتشر شده از مؤسسه قرآن و نهج‌البلاغه تعداد 600 نفر شرکت کرده که 200 نفر به مرحله نهایی راه یافتند و تعداد 410 نفر در این دوره با همدیگر به رقابت می پردازند تا برترینها مشخص شوند.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه مازندران با اشاره به زمان برگزاری آزمون کتبی مسابقه راه روشن افزود: این مسابقات کتابخوانی همزمان در سراسر کشور در روز جمعه 22 اردیبهشت ماه ساعت هشت صبح در یکی از بقعه شاخص 15 شهرستان‌ برگزار می‌شود.

وی افزود: رتبه‌های برتر این مسابقات در سطح کشور، دو کاروان 110 نفره به کربلا و نجف ، دو کاروان 110 نفره به سوریه، دو کاروان 110 نفره به مشهد مقدس و دو کاروان 110 نفره به قم است از سوی سازمان اوقاف اعزام می شوند.