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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۱۱

سهرابی خبر داد:

رقابت 410 نفر در مسابقه بزرگ کتابخوانی قرآن و نهج البلاغه مازندران

رقابت 410 نفر در مسابقه بزرگ کتابخوانی قرآن و نهج البلاغه مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امورخیریه مازندران از رقابت 410 نفر در مسابقه بزرگ کتابخوانی مفاهیم قرآن و نهج‌البلاغه با عنوان راه روشن در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیف‌ الله سهرابی اظهار داشت: به همت سازمان اوقاف و امور خیریه با مشارکت مؤسسه قرآن و نهج‌البلاغه کشور، مسابقه بزرگ کتابخوانی مفاهیم قرآن و نهج‌البلاغه در مازندران برگزار می‌شود.

وی افزود: در ششمین مرحله از این مسابقات با نام راه روشن» در رشته مفاهیم عمومی قرآن کریم از جلد اول کتاب تدبر در قرآن کریم و آزمون رشته مفاهیم نهج‌البلاغه از جلد دوم کتاب راه روشن منتشر شده از مؤسسه قرآن و نهج‌البلاغه تعداد 600 نفر شرکت کرده که 200 نفر به مرحله نهایی راه یافتند و تعداد 410 نفر در این دوره با همدیگر به رقابت می پردازند تا برترینها مشخص شوند.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه مازندران با اشاره به زمان برگزاری آزمون کتبی مسابقه راه روشن افزود: این مسابقات کتابخوانی همزمان در سراسر کشور در روز جمعه 22 اردیبهشت ماه ساعت هشت صبح در یکی از بقعه شاخص 15 شهرستان‌ برگزار می‌شود.

وی افزود: رتبه‌های برتر این مسابقات در سطح کشور، دو کاروان 110 نفره به کربلا و نجف ، دو کاروان 110 نفره به سوریه، دو کاروان 110 نفره به مشهد مقدس و دو کاروان 110 نفره به قم است از سوی سازمان اوقاف اعزام می شوند.

کد مطلب 1598336

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