مجمع عمومي فدراسيون تكواندو تشكيل مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" اين مجمع براي انتخاب دبير، نايب رييس، خزانه دار، بازرس وكارشناس خبره تشكيل خواهد شد. بعبارتي سيد محمد پولادگررييس فدراسيون تكواندوهمكاران چهارسال آينده خود را معرفي خواهد كرد.

دررابطه با نفرات جديدي كه قراراست با رييس فدراسيون كارخود را آغازكنند، نامهاي فراواني به گوش مي رسد، اما تغييراصلي ومهمتردر پست دبيري در فدراسيون انجام خواهد شد. آنجا كه اكنون سيد حسن زاهدي سرگروه سابق تيم ملي مشغول فعاليت است وقراراست سيد حسين عباسي بعنوان دبيرمعرفي شود. عباسي اهل اصفهان وسابقه حضوردرتيم منتخب تكواندوي نيروهاي مسلح را داشته است.

اما ناصرپورعليفرد مديركل تربيت بدني استان كردستان كه اكنون نايب رييس اين فدراسيون همچنان اين سمت را درتهران حفظ خواهد كرد تا لااقل سفرهاي پايتخت را هرازگاهي دردستوركارداشته باشد. تغييرديگري كه دراين مجمع شاهد آن خواهيم بود، آمدن يك چهره آشنا وپذيرفتن عنوان تشريفاتي كارشناس خبره است. مختاركلانتري رييس سابق فدراسيون كه اكنون اين عنوان را دراختياردارد، جاي خود را به سيد مصطفي صفوي رييس اسبق اين فدراسيون مي دهد.

گفتني است: صفوي نيزاهل اصفهان است، ولي اينكه رييس مجمع، يعني مهدي قدمي رييس مركزتوسعه ورزش قهرماني كه خود ازاهالي اين ورزش است، چه كسي را به عنوان بازرس معرفي مي كند مشخص نيست.