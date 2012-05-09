بودجه 91 خردادماه ابلاغ می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا میرتاجدالدینی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه همایش توسعه پایدار نواحی مرزی در گرگان افزود: بررسی این بودجه از امروز آغاز شد و پیش بینی می شود با تکمیل آن تا پایان ماه جاری در اختیار نهادها و دستگاههای اجرایی قرار گیرد.

وی اظهار داشت: امروز بررسی بودجه در صحن مجلس شورای شد و امیدواریم تا آخر اردیبهشت نهایی شود.

وی گفت: با نهایی بودجه شدن در صحن مجلس بودجه سال 91 ابلاغ می شود و ابعاد مختلف در بودجه مورد توجه قرار می گیرد.

میرتاج الدینی گفت: احکام خوبی در بودجه 91 داشتیم که بخشی از آن در بودجه سال جاری نیز لحاظ شد.

نخستین همایش ملی توسعه پایدار نواحی مرزی کشور با حضور مقامات ارشد کشوری و لشگری در سالن کوثر سازمان جهاد کشاورزی گلستان آغاز به کار کرد.

این همایش که طی مدت یک روز برگزار می شود، با رویکرد مرزنشینان کار خود را آغاز کرده است ، این همایش از سوی فرماندهی مرزبانی استان گلستان و دانشکده علوم و فنون مرزی با مشارکت دانشگاه ها و سازمان های اجرایی استان گلستان آغاز به کار کرده است.

براساس این گزارش، مفاهیم، مبانی و رویکردهای نظری (نظریه ها، الگوها و روش ها)، رویکرد طبیعی، کالبدی و آمایشی توسعه پایدار نواحی مرزی (آمایش سرزمین، توسعه کالبدی، توسعه فضایی، قابلیت ها، عارضه های طبیعی و ...) از جمله موضوعات اساسی این همایش یک روزه است.

رویکرد فرهنگی و اجتماعی و توسعه پایدار نواحی مرزی (باورهای فرهنگی، آموزش عالی، آموزش و پرورش، آینده پژوهی، سرمایه اجتماعی، قومیت، تعامل و هم افزایی، مشارکت، جمعیت و ...) و رویکرد اقتصادی و توسعه پایدار نواحی مرزی (اشتغال، محرومیت، بازارچه های مرزی، تعاونی های مرزنشینان، گمرکات، گردشگری، مشاغل خانگی، صید غیرمجاز، قاچاق کالا،...) از دیگر موضوعاتی است که قرار است در این همایش مقاله های مربوطه ارائه شود.

رویکرد سیاسی و توسعه پایدار نواحی مرزی (سیاست های منطقه ای، کارکرد سازمان ها و دستگاه های اجرایی، نقش کشورهای فرامنطقه ای، تهدیدات و چالش ها، قوانین و مقررات مرزی، سند چشم انداز، حقوق بین الملل، روابط بین الملل و ...) از دیگر محورهای این همایش است.

رویکرد امنیتی و توسعه پایدار نواحی مرزی (پاسگاه های مرزی، تهدیدها و فرصت های فرامرزی، کاربرد سیستم Gps و Gis در مرزبانی، منابع مرزبانی آبی و خاکی و ...) و پدافند غیرعامل و توسعه پایدار نواحی مرزی از دیگر موضوعات محوری این همایش است.

در این همایش ملی که برای اولین بار در سطح کشور برگزار می شود، 140 مقاله ارسال شده است، از مجموع مقالات ارسال شده 117 مقاله پذیرش شد که 30 مقاله به صورت سخنرانی و بقیه به صورت پوستر و کتاب ارائه می شود.

