29 هزار دفترچه درمانی تامین اجتماعی در اردبیل صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی وفادار بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای معاونان و روسای مراکز تامین اجتماعی استان افزود: این تعداد برای بیمه شده اصلی، بیمه شده تبعی و بازنشستگان جدید استان صادر شده است.

به گفته وی هم اکنون این سازمان بیش از 140هزار نفر بیمه شده اصلی، 412 هزار نفر بیمه شده تبعی تحت پوشش و 18 هزار بازنشسته، از کار افتاده و مستمری بگیر در این استان وجود دارد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان با اشاره به تحقق برنامه ها و فرایند های کاری تعریف شده سازمان در این خصوص یادآور شد: علاوه بر صدور این تعداد دفترچه درمانی جدید، 96 هزار و 741 دفترچه تعویض، هزار و 476 دفترچه المثنی و 276 دفترچه خاص صادر شده است.

وی متذکر شد: همچنین در این مدت تعداد 66 هزار و 750 فقره کارنامه سوابق بیمه شدگان صادر و 69 هزار و 750 سوابق بیمه ابلاغ شده و که در این زمینه استان اردبیل توانسته رتبه اول کشوری را به خود اختصاص دهد.

وفادار با بیان اینکه کار شناسایی 96 درصد از سوابق بیمه شدگان استان اردبیل به پایان رسیده است، عنوان کرد: این موفقیت جایگاه استان را در میان ادارات تامین اجتماعی سطح کشور به رتبه دوم ارتقاء داده است.

سعید بشرخواه معاون تامین اجتماعی استان اردبیل نیز در این جلسه ضمن اشاره به اهمیت تامین اجتماعی در استان بویژه در شهرستانهای محروم در راستای تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از نیروهای مولد جامعه، بر ضرورت شناخت گروه های هدف و حرکت در راستای تحقق اهداف بلند مدت سازمان و خدمت بی ریا به مردم تاکید کرد.

