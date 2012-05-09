مجلس به کلیات بودجه بدون سقف سال 91 رای داد/ رای 40 درصدی به بودجه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از صبح روز چهارشنبه بررسی کلیات بودجه 91 را آغاز کردند، در جلسه نوبت عصر پس از استماع نظرات 10 موافق و 10 مخالف و همچنین سخنان ابراهیم عزیزی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری با 128 رای موافق ، 40 رای مخالف و 21 رای ممتنع از 204 نماینده حاضر با کلیات لایحه بودجه 91 موافق کردند.

به گزارش مهر رای به کلیات در حالی بود که گزارش کمیسیون تلفیق که به مجلس ارائه شد نهایی نشده و سقف درآمدها و هزینه ها و همچنین منابع و مصارف بودجه تعیین نشده است.

این موضوع در جلسه صبح امروز مورد اعتراض تعداد زیادی از نمایندگان قرار گرفت اما به گفته لاریجانی قرار بود تا زمان رای گیری این رقم از سوی کمیسیون تلفیق تعیین و به صحن ارائه شود.

هم اکنون مجلس وارد بررسی پیشنهادات در بخش درآمد بودجه 91 شد.