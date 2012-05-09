افزایش 100 درصدی حمایت از واحدهای تولیدی اردبیل/ گشایش نمایشگاه بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین منوری بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه توانمندی بانوان استان افزود: این افزایش در مقایسه با سال 89 محقق شده است.

وی تداوم فعالیت اقتصادی بنگاههای تولیدی و ایجاد اشتغال پایدار، توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی، حفظ و پیشگیری از وقوع تعطیلی واحدها، جلوگیری از بیکاری کارگران و.. را از جمله اهداف حمایتی این سازمان از واحدهای تولیدی برشمرد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یادآور شد: علاوه بر این در سال گذشته از بیکاری سه هزار و 217 نفر از کارگران واحدهای تولیدی استان با استفاده از ظرفیتهای حمایتی و قانونی پیشگیری شده است.

وی اضافه کرد: اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل در سال 90 بطور متوسط در هر ماه اقدام به حمایتهای مختلف از 16 واحد تولیدی در جهت حفظ اشتغال کرده است.

منوری همچنین از برگزاری نمایشگاه توانمندیهای بانوان استان اردبیل بمناسبت گرامیداشت روز زن و سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) از 25 الی 28 اردیبهشت ماه جاری با حضور بانوان فعال در عرصه کار و تولید در محل نمایشگاه بین المللی اردبیل خبر داد.

وی با اشاره به ایجاد 80 غرفه برای معرفی محصولات تولیدی بانوان در این نمایشگاه متذکر شد: تلاش ما بر این است که با معرفی بانوان فعال در عرصه اقتصادی استان بتوانیم گام موثری را در شناسایی و معرفی بانوان توانمند و خلاق استان برداریم.



