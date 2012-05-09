هواداران گهر دورود روی ابرها/ سلام لرستان به لیگ برتر!

به گزارش خبرنگار مهر، یک فصل تلاش بازیکنان و کادر فنی تیم گهر دورود لرستان نتیجه داد تا در نهایت امروز بروجرد شاهد جشن صعود این تیم لرستانی به لیگ برتر کشور باشد.

این در حالیست که با صعود تیم گهر دورود لرستان، تماشاگران دورودی که مصافت چندین کیلومتری را برای رسیدن به ورزشگاه ذوالفقار شهرداری بروجرد طی کرده اند انگار روی ابرها سیر می کنند.

از سوی دیگر با این صعود لرستان برای نخستین بار به لیگ برتر فوتبال کشور سلام می کند تا بعد از سالها غیبت به سطح یک فوتبال کشورمان برگردد.

به هر روی تیم لرستانی گهر دورود در حالی موفق به صعود به لیگ برتر کشورمان شد که با توجه به کمبود امکانات و عدم حمایت شایسته مسئولان به نوعی می توان گفت که این تیم شگفتی ساز لیگ دسته یک ایران شده است.

در این دیدار حساس که با حضور چندین هزار تماشاگر دورودی و لرستانی برگزار شد بازیکنان تیم گهر دورود لرستان نتیجه زحمات خود را در طول این فصل گرفتند و با صعود خود کام هواداران را شیرین کردند.

هم اکنون شهر دورود، بروجرد، خرم آباد و دیگر شهرستانهای استان لرستان مملو از خوشحالی هوادارانی است که برای رسیدن تیم گهر دورود لرستان به لیگ برتر از هیچ کوششی دریغ نکرده اند، هوادارانی که علی رغم دغدغه های آینده تیم گهر دورود هم اکنون روی ابرها قدم می زنند و به لیگ برتر فوتبال ایران دست تکان می دهند.