طرح تشدید برخورد با گرانفروشان و نظارت بر قیمت کالاها آغاز شد

محمد رفیع سلطانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طرح تشدید برخورد با گرانفروشان و نظارت بر قیمت کالاها در واحدهای صنفی خصوصا لبنیات و فرآورده های لبنی در سیستان و بلوچستان آغاز شد.

وی گفت: در این طرح که با هدف کنترل قیمت محصولات لبنی اجرا می شود، تعداد 140 بازرس و 280 ناظر افتخاری به صورت محسوس و غیر محسوس کار نظارت بر قیمت ها را بر عهده دارند.

وی افزود: این طرح به مدت یکماه در سیستان و بلوچستان اجرا می شود.

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان از مردم استان خواست در صورت مشاهده تخلف شامل کم فروشی و گرانفروشی مراتب را به تلفن 124 اطلاع دهند.