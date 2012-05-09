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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۵۰

در سیستان و بلوچستان/

طرح تشدید برخورد با گرانفروشان و نظارت بر قیمت کالاها آغاز شد

طرح تشدید برخورد با گرانفروشان و نظارت بر قیمت کالاها آغاز شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: طرح تشدید برخورد با گرانفروشان و نظارت بر قیمت کالاها در واحدهای صنفی در استان آغاز شد.

محمد رفیع سلطانزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: طرح تشدید برخورد با گرانفروشان و نظارت بر قیمت کالاها در واحدهای صنفی خصوصا لبنیات و فرآورده های لبنی در سیستان و بلوچستان آغاز شد.

وی گفت: در این طرح که با هدف کنترل قیمت محصولات لبنی اجرا می شود، تعداد 140 بازرس و 280 ناظر افتخاری به صورت محسوس و غیر محسوس کار نظارت بر قیمت ها را بر عهده دارند.

وی افزود: این طرح به مدت یکماه در سیستان و بلوچستان اجرا می شود.

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان از مردم استان خواست در صورت مشاهده تخلف شامل کم فروشی و گرانفروشی مراتب را به تلفن 124 اطلاع دهند.

کد مطلب 1598400

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