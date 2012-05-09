همایش زکات در شهرستان زهک برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دهقان اظهار داشت: با توجه به آغاز فصل برداشت محصولات کشاورزی در سیستان و بلوچستان و به منظور تقویت فریضه زکات در بین ازهان عمومی به زودی سومین همایش منطقه ای زکات در زهک برگزار می شود.

وی گفت: در این همایش عاملین، مبلغین و پرداخت کنندگان زکات شهرستان زهک مورد تقدیر قرار می گیرند.

وی افزود: سال گذشته 814 میلیون تومان از محل زکات جمع آوری شده، این در حالیست که در سال 89 این میزان 400 میلیون تومان بوده است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان بیان داشت: همایش زکات ابتدای سالجاری در شهرهای زاهدان و زابلی برگزار شده است.

پنج هزار خانوار در شهرستان زهک تحت پوشش کمیته امداد

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان زهک گفت: پنج هزار و 400 خانوار مشمول 15 هزار 798 نفر در این شهرستان تحت پوشش کمیته امداد هستند.

محمد رضا قنبری افزود: همچنین بیش از سه هزار نفر دانش آموز و 80 نفر دانشجو نیز تحت پوشش کمیته امداد هستند.

وی اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تاکنون 322 نفر از شهروندان زهک زکات پرداخت نمودند.

وی گفت: در سال گذشته بیش از دو میلیارد ریال زکات از شهروندان زهک دریافت شده است.

وی افزود: زکات در ساخت پروژه های عمرانی، غسالخانه و تعمیر مسجد هزینه می شود.