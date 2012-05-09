غلامرضا خانی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: شاید تصور اینکه تیم تنیس بانوان قم بعد از مدت ها عدم حضور در مسابقات لیگ باشگاه های کشور بتواند در لیگ عملکردی خوب را از خود نشان بدهد، دور از ذهن بود اما به توان و انگیزه بانوان تنیس باز قم ایمان داشتیم.



موفقیت در صعود با تکیه بر استعداد نیروهای بومی



وی ادامه داد: تیم تنیس بانوان قم با تکیه بر توان و استعداد نیروهای بومی در مسابقات امسال لیگ دسته دوم تنیس بانوان باشگاه های کشور شرکت کرد و در نهایت با ارائه بازی های درخشان و نتایج خیره کننده جواز صعود به لیگ دسته اول را به دست آورد.



رئیس هیئت تنیس استان قم با بیان اینکه رقابت های تنیس لیگ دسته دوم بانوان باشگاه های کشور به میزبانی هیئت تنیس استان یزد برگزار شد، ادامه داد: در پایان این پیکارها تیم البرز فاتح جام قهرمانی رقابتهای لیگ دسته دوم تنیس بانوان باشگاه های کشور شد.



وی یاد آورشد: در آخرین روز برگزاری رقابت های لیگ دسته دوم تنیس بانوان باشگاه های کشور که با عنوان جام کوثر برگزار شد، تیم هیئت تنیس استان البرز با کسب ۱۸ امتیاز بر سکوی قهرمانی این دوره از رقابتها ایستاد و قم سوم شد.



خانی ابراز داشت: در رده بندی نهایی این مسابقات تیم های هیئت تنیس استان البرز، هیئت تنیس استان کرمان و هیئت تنیس استان قم به ترتیب مقام های اول تا سوم این دوره از رقابت ها را کسب کردند و مستقیما به لیگ دسته اول تنیس بانوان باشگاه های کشور در سال ۱۳۹۱ راه یافتند.



رقابت هفت تیم در لیگ تنیس بانوان کشور



وی بیان کرد: بعد از سه تیم بالای جدول رده بندی که راهی لیگ دسته اول تنیس بانوان شدند، تیم های هیئت تنیس استان بوشهر، یزد، بانوان کوثر یزد و سیستان و بلوچستان نیز به ترتیب مقام های چهارم تا هفتم این دوره از رقابت ها را کسب کردند.



رئیس هیئت تنیس استان قم اظهار داشت: در آخرین روز برگزاری این رقابت ها نیز تیم هیئت تنیس استان یزد با نتیجه ۲ بر ۱ بر هیئت تنیس استان بوشهر غلبه کرد، هیئت تنیس استان البرز با نتیجه ۳ بر صفر از سد تیم بانوان کوثر یزد گذشت و تیم هیئت تنیس استان کرمان نیز با همین نتیجه هیئت تنیس سیستان و بلوچستان را شکست داد اما تیم قم با وجود قرعه استراحت مقام سوم را مسجل کرده بود.



وی افزود: این دوره از رقابت ها با حضور تیم هایی از هیئت تنیس استان کرمان، هیئت تنیس استان یزد، هیئت تنیس استان قم، هیئت تنیس استان البرز، هیئت تنیس استان سیستان و بلوچستان، تیم بانوان کوثر یزد و هیئت تنیس استان بوشهر به مدت هفت روز در مجموعه ورزشی شهید نصیری استان یزد به صورت دوره ای و به سرداوری مهردخت اربابی برگزار شد، ضمن اینکه آزیتا ملک محمدی از استان البرز ،پریرخ احمدی و نازنین گوگانی از آذربایجان شرقی ، الهه قربانی و الهام نجایی از یزد بعنوان داوران صندلی این مسابقات را قضاوت کردند.

