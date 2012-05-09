بررسی روند اجرایی پروژه باغ موزه مشاهیر فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، دستیار ویژه رئیس جمهور به لزوم تسریع درروند ساخت باغ موزه مشاهیر فارس تاکید کرد .

علی اکبر محرابیان در حاشیه بازدید از پروژه باغ موزه مشاهیر گفت: این پروژه یکی از بزرگترین پروژه های فرهنگی کشوراست که درحال حاضر در فهرست پرونده های طرح مهر ماندگار قرارگرفته است.

وی افزود: باغ موزه مشاهیر در شمال آرامگاه حافظ درحال ساخت است و با پیشرفت فیزیکی مناسبی همراه بوده که جا دارد روند ساخت پروژه سرعت بیشتری گیرد.

محرابیان گفت: درحال حاظر باغ موزه مشاهیر و موزه منطقه ای فارس به عنوان پروژه های مهم درطرح مهرماندگار معرفی شده اند و دولت به بهره برداری رسیدن هرچه سریعتر آن تاکید دارد.

پروژه بزرگ باغ موزه مشاهیر فارس به عنوان یکی از طرحهای مهر ماندگار در فارس، با حضور علی اکبر محرابیان دستیار اجرایی رئیس جمهور و استاندار فارس و جمعی از مسئولان فارس مورد بازدید قرار گرفت.

آغاز به کار نمایشگاه دستاوردهای سفرهای استانی هیئت دولت

نمایشگاه دستاوردهای سفرهای استانی هیئت دولت به استان فارس در حوزه دانشگاه علوم پزشکی جهرم با حضور فرماندار شهرستان جهرم آغاز به کار کرد.

همزمان با یکصدمین سفر استانی هیئت دولت، به منظور ارائه دستاوردها و نتایج ارزشمند این سفرها در حوزه دانشگاه علوم پزشکی جهرم نمایشگاهی با شعار "در کنار مردم، برای مردم" در سایت پردیس با مدیریت روابط عمومی دانشگاه برپا شده است.

در این نمایشگاه، گزارشی از پیشرفت های صورت گرفته به دلیل اجرای مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت به فارس در حوزه بهداشت و درمان شهرستان جهرم شامل 23 مصوبه در معرض دید عموم گذاشته شده است.

گنجینه های اقلیم پارسمعرفی شدند

گنجینه های اقلیم پارس عنوان کتابی است در معرفی موزه های استان فارس به قلم محبوبه رستمی از فعالان حوزه میراث فرهنگی فارس که اخیرا در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

در این کتاب مولف ضمن اشاره به پیدایش نخستین موزه ها در جهان و همچنین در ایران، به معرفی انواع موزه ها پرداخته است.

معرفی موزه های شیراز، فارس و معرفی سایت موزه ها و قابلیتهای اجرای اکوموزه دیگر قسمت های کتاب مذکور است.

مولف با اشاره به موزه های در حال تاسیس در استان ، فهرستی از شهرستانهای فارس که قابلیت تبدیل به موزه های فضای باز و اکوموزه را دارند، بر شمرده است.

کتاب گنجینه های اقلیم پارس در قطع خشتی و شمارگان سه هزار جلد توسط انتشارات دیوان به بازار عرضه شده است.

بهره برداری از طرحهای روسازی ناحیه صنعتی شهید مصلحیان

با حضور قائم مقام مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس طرحهای روسازی ، آسفالت معابر و کانال هدایت سیلاب و طرح پیاده سازی معابر ناحیه صنعتی شهید مصلحیان به بهره برداری رسید.

مصطفی هاشمی گفت:این طرحها شامل عملیات روسازی و آسفالت به طول شش کیلومتر است و عملیات پیاده رو سازی به مساحت 30 هزار مترمربع است که برای اجرای آنها افزون بر 13 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

قائم مقام مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با بیان اینکه پس از بازدیدسال گذشته از این شهرک و جلسه با هیئت امنای ناحیه صنعتی شهید مصلحیان کازرون ، برخی از مسائل و مشکلات از سوی صنعتگران مطرح شد، گفت: اجرای این طرحها در راستای تکمیل زیر ساختها و توسعه فعالیتهای زیر بنایی در این شهرک برای رفاه حال صنعتگران انجام شد.

قائم مقام شرکت شهرکهای صنعیت فارس در این بازدید با بیان اینکه تاکنون برای اجرای طرحهای عمرانی در شهرک صنعتی کازرون افزون بر 12 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده، گفت: مراحل زیرسازی، جدول گذاری شبکه برق و آب و مخزن که توسط شرکت شهرکهای صنعتی درحال اجراست در نیمه نخست امسال به بهره برداری خواهند رسید.

وی بر لزوم تسریع در انجام فعالیت های زیرساختی توسط دستگاه های اجرایی نظیر آب، برق و گاز در این شهرک صنعتی تاکید کرد و گفت: اگر پروژه هایی که در تعهد سایر دستگاههای اجرایی است در موعد مقرر انجام شود این شهرک آماده استقرار واحدهای صنعتی تا پایان نیمه نخست امسال است.

ناحیه صنعتی شهید مصلحیان کازون دارای 83 هکتار مساحت است که ظرفیت اشتغال 89 واحد صنعتی با اشتغالزایی یک هزار و 200نفر را خواهد داشت و هم اکنون 28 واحد بهره بردار با 400 نفر اشتغال در مرحله فعالیت است و 18 واحد صنعتی نیز در مرحله ساخت وساز است.