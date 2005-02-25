پزشكان بيكار ؛ منتظر تصويب طرح اورژانس ملي

طرح اورژانس ملي كه در ارديبهشت ماه سال جاري در 14 بند تدوين و براي طي كردن مراحل قانوني و در نهايت تصويب آن به وزارت بهداشت و درمان و نيز سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال شده است كه شامل مواردي نظير استاندارد سازي آمبولانس ها و تجهيزات اورژانسي، ايجاد و گسترش آمبولانس هاي هوايي، موتوري و كوهستاني، سيستم نظارت و ارتقاي كيفيت دائمي اورژانس، آموزش و اطلاع رساني عمومي، هماهنگي و پيگيري وضعيت بيماران در بخش هاي تخصصي بيمارستاني و حتي پيگيري مشكلات آنها پس از ترخيص از بيمارستان، برنامه ريزي براي حوادث غير مترقبه و ارتقاي سطح كيفي اورژانس در سطح هاي مختلف است.

اما با روند كندي كه تصويب اين طرح طي مي كند و با وجود اينكه هم اكنون تمامي مسوولان در حال تصويب ميزان بودجه هاي دولتي هستند، مشخص نيست كه در نهايت اين طرح چه زماني به تصويب مي رسد و پس از آن نيز مي تواند جوابگوي تعداد زياد پزشكان بيكار در كشور باشد.

9 ماه تعلل در تصويب طرح اورژانس ملي

رئيس اورژانس كشور در اين باره مي گويد: در صورتي مي توان تعدادي از نيروهاي پزشك را با گذراندن دوره هاي كوتاه مدت و فراگيري آموزش هاي لازم، در اورژانس كشور به كار گرفت كه طرح اورژانس ملي به تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برسد.

دكتر شهرام علمداري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: هم اكنون نزديك به 9 ماه از ارسال طرح اورژانس ملي به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي گذرد اما هنوز اين طرح تصويب نشده است.

وي مي گويد: در صورت تصويب اين طرح تعداد زيادي از پزشكان عمومي بيكار مي توانند به صورت واگذاري خدمات به سازمان اورژانس كشور فعاليت كنند اما ميزان دقيق ظرفيت پس از تصويب اين طرح بررسي و اعلام مي شود.

رئيس اورژانس كشوربا بيان اينكه هر روز تاخير در تصويب اين طرح مي تواند صدمات زيادي را به جان و مال مردم وارد كند، اظهار مي دارد: با وجود پيگيري هاي مستمر از سوي اورژانس كشور تاكنون پاسخي در خصوص زمان و يا علت عدم تصويب اين طرح داده شده است و با تمام شدن بحث بودجه در مجلس اين طرح را از سوي نمايندگان مجلس پيگيري خواهد شد.

بايد ديد كه با تصويب اين طرح مي تواند سبب رفع بيكاري تعداد زيادي از پزشكان شود و پزشكان جواني كه پس از گذراندن سال ها تحصيل هم اكنون بيكار هستند مي توانند به فراهم آمدن زمينه اشتغال، پس از تصويب اين طرح اميدوار باشند.