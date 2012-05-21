علیرضا موتمنی در گفتگو با مهر از انعقاد تفاهم نامه همکاری بین صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون با بانکهای توسعه تعاون، کشاورزی، تجارت، ملت و صندوق مهر امام رضا (ع) و بانک اقتصاد نوین خبر داد و در زمینه امکان فراهم شدن زمینه استفاده صندوق ضمانت بخش تعاون از منابع صندوق توسعه ملی، گفت: صندوق توسعه ملی بیشتر با بانک های کشور قرارداد عاملیت منعقد می کند.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون در ارتباط با برنامه های ویژه این صندوق برای گسترش حمایت‌های مالی و اعتباری از تعاونی ها و اتحادیه های تعاونی کشور، اظهار داشت: یکی از اقدامات مدنظر صندوق در این بخش حمایت از پروژه های مشترک است.

موتمنی خاطر نشان کرد: به عبارتی، اگر شرایطی برای برقراری ارتباط همکاری بین تعاونی ها و اتحادیه های تعاونی کشور با صندوق‌های خارجی و موسسات تامین مالی بیرون از کشور فراهم شود، صندوق از طرف ایرانی در صندوق سرمایه گذاری مشترک شکل گرفته حمایت خواهد کرد.

این مقام مسئول در بخش تعاون تاکید کرد: ما این برنامه را به همه تعاونی ها و شرکت‌های فعال در این بخش از اقتصاد اعلام کردیم و هم اکنون امکان حمایت از طرح های مشترک ایرانی و خارجی بخش تعاون نیز فراهم شده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، گفت: البته شرکت و یا سرمایه گذار خارجی می تواند از بخش تعاونی و یا غیرتعاونی باشد اما در ایران شرکت تحت حمایت صندوق صرفا باید در بخش تعاونی فعالیت داشته باشد.