جزئیات رزمایش نظامی در اردن و هدف از برگزاری آن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "رابرت بوکهلت" از فرماندهان ارتش آمریکا گفت : اجرای تاکتیکی رزمایش شیر آماده به طور رسمی در پانزدهم ماه جاری(26 اردیبهشت) آغاز خواهد شد.

وی افزود: رزمایش شیر آماده با هدف بالا بردن توان نیروهای چند ملیتی و با هدف مقابله با چالشهای امنیتی کنونی و آتی برگزار می شود.

کهلت با اشاره به نشست ابتدایی در دوشنبه گذشته ادعا کرد: رزمایش شیر آماده در سال 2012 ارتباطی با وقایع جهانی و از جمله مسائل سوریه ندارد و بر حسب اتفاق همزمان( با بحران سوریه)شده است.

پیش از این روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن در گزارشی در گفتگو با تحلیلگران آمریکایی، برگزاری این رزمایش را با تحولات سوریه مرتبط دانست که البته از سوی مقامات اردنی رد شده بود.



دوازده هزار نظامی از هفده کشور جهان در این رزمایش مشارکت خواهند داشت.