سه كتاب " از سرزمين نور" به دست نوجوانان رسيد

به گزارش خبرنگار كتاب " مهر" ، سه جلد ديگر از مجموعه كتابهاي « از سرزمين نور » براي مخاطب كودك ونوجوان منتشر شده است . موضوع اين كتابها زندگي وسيره ائمه اطهار است كه به قلم محمد رضا سرشار وبا تصوير گري محمد حسين صلواتيان ، توسط انتشارات پيام آزادي منتشرمي شود. در جلد دوازدهم اين كتاب با عنوان « روزنه اي به رهايي » داستان هجرت مسلمانان به حبشه روايت شده است .

بر اساس اين گزارش ، در جلد سيزدهم از اين مجموعه با عنوان « اي جامه برسر كشيده برخيز » داستان بعثت پيامبر در 127 صفحه همراه با تصاويري از صلواتيان روايت شده است.

در جلد چهاردهم از اين مجموعه نيز با عنوان « روزگار دراز رنج » ، داستان دعوت آشكار پيامبر به اسلام در 169 صفحه براي نوجوانان روايت شده است . از ويژگي هاي اين مجموعه اين است كه درپايان هر مجلد از مجموعه اي از اسناد ومستندات تاريخي وقايع صدر اسلام در باره هر داستان ذكر شده است . اين كتاب ها با نگاهي به منابع معتبر تاريخي همچون تاريخ طبري ، تاريخ يعقوبي ومنابع متاخرتر تاريخي درباره تاريخ زندگاني پيامبر اسلام تاليف شده است .