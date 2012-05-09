اختصاص تسهیلات ارزان قیمت در بخش دام دیلم

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور خشنو عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال گذشته از محل تسهیلات ارزان قیمت خشکسالی در بخش دام تعداد 166 نفر از متقاضیان تسهیلات این بخش برخوردار شدند .

وی اعتبارات خشکسالی شهرستان دیلم را هشت هزار و 300 میلیون ریال عنوان کرد و یاد آور شد: این تسهیلات در قالب طرح های نوسازی جایگاه، خرید گاو شیری و گوسفند و بز هزینه شده است .

مدیر جهادکشاورزی شهرستان دیلم تصریح کرد: در سال گذشته از محل تسهیلات هدفمندی یارانه ها 17 نفر از متقاضیان برای دریافت تسهیلات به بانک کشاورزی معرفی شدند که موفق شدند سه‌هزار و 402 میلیون ریال تسهیلات دریافت کنند .

وی اضافه کرد : 4 دستگاه شیردوش نیز از محل اعتبارات خشکسالی به ارزش 16 میلیون ریال با هدف ترویج استفاده از دستگاه‌های مکانیزه در دامپروری در اختیار متقاضیان قرار گرفته است .

خشنو در ادامه بیان داشت: در سال گذشته 12 مورد مجوز بازسازی و نوسازی و پروار بندی روستایی صادر و نیز تاکنون 51 مورد مجوز صادر شده است .