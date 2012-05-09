یادواره هشت هزار شهید شیمیایی در بروجرد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده گروه 24 بعثت نیروی زمینی سپاه بروجرد عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران بروجرد اظهار داشت: شهدای شیمیایی مظلومترین شهدا پس از دوران دفاع مقدس هستند.

سرهنگ ایمانی افزود: تاکنون در سطح جامعه یادواره های زیادی برای یادمان شهدا داشته ایم اما هیچگونه برنامه ای برای شهدای شیمیایی تا به حال برگزار نشده است.

وی ادامه داد: این در حالیست که شهدای شیمیایی ایثارگرترین شهدای جنگ تحمیلی بوده و باید مورد توجه ویژه قرار بگیرند.

فرمانده گروه 24 بعثت نیروی زمینی سپاه بروجرد تصریح کرد: از ابتدای سال 90 در سراسر کشور این شهدا مورد شناسایی قرار گرفتند و طبق آمار رسمی هشت هزار شهید شیمیایی شناسایی شده و ما نیز بر حسب وظیفه دینی و اسلامی اقدام به برگزاری یادواره برای این شهدای والا مقام کرده ایم.

سرهنگ ایمانی بیان داشت: هدف اصلی از برگزاری این یادواره وظیفه ما در مقابل شهداست و با توجه به وضعیت فرهنگی جامعه، هیچ کار فرهنگی به اندازه زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا نمی تواند تاثیر داشته باشد.

وی افزود: این یادواره در سوم خرداد همزمان با مذاکرات هسته ای بین ایران و کشورهای 5+1 در بغداد برگزار خواهد شد.

فرمانده گروه 24 بعثت نیروی زمینی سپاه بروجرد ادامه داد: ما باید در مقابل آنهایی که خود را مدافع حقوق بشر معرفی می کنند ایستادگی کنیم زیرا همینها هستند که کشورهایی چون جمهوری اسلامی ایران را به ساخت سلاحهای نامتعارف متهم می کنند.

یادواره هشت هزار شهید شیمیایی و 700 شهید گروه 24 بعثت بروجرد در سوم خرداد ماه سال جاری در سالن ورزشی ولایت بروجرد با حضور مهمانان استانی، کشوری و خارجی برگزار خواهد شد.