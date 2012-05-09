جشن بزرگ هلال در بندرگز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه با حضور شش هزار نفر از اعضای جوان، امدادگر و داوطلب جمعیت هلال احمر و اقشار مختلف مردم شهرستان بندرگز، همراه با برنامه های شاد و متنوع فرهنگی و هنری توسط گروه هنری نوروز و جمعی از هنرمندان بندرگز اجرا می شود.

همچنین به 60 نفر از شرکت کنندگان در جشن به قید قرعه جوایز نفیسی شامل، شش دستگاه دوچرخه، شش دستگاه پنکه، شش دستگاه مخلوط کن، شش عدد سماور، شش دست سرویس چینی، شش دستگاه گوشی تلفن همراه، شش دستگاه پلوپز ، شش تخته پتو، دو دستگاه جارو برقی و 10 عدد کارت هدیه 500 هزار ریالی اهداء خواهد شد.

جشن بزرگ هلال روز جمعه آینده ساعت 9صبح در محل سالن ورزشی "قدیر زاده" بندرگز واقع در خیابان شهید "بهشتی" برگزار خواهد شد.