آخرين مرحله اردوي تيم ملي تيراندازي از امروز آغاز مي شود

به گزارش خبرگزاري " مهر" صابرپرستي ، ابراهيم اينانلو مسعود مهدي زادگان ، رحيم جوادي ، امير ارسلان سلطانيان و احسان همايوني در رشته تفنگ و محسن نصر اصفهاني ، سيد حسين حسيني ، ابراهيم برخورداري ، محمد عليپور ، نواب نوري ، آرمين مجد و حميد رضا كرد در رشته تپانچه نفراتي هستند كه در آخرين مرحله از اردوهاي تيم ملي تيراندازي در سال جاري درزيرنظراحمد نجفي و محمد بشاش مربيان تيم ملي تمرينات خود را انجام مي دهند.

گفتني است كه تيم ملي تيراندازي آقايان در رشته تفنگ و تپانچه بادي خود را براي حضور در مسابقات جهاني آلمان و بازيهاي آسيايي دوحه - قطر آماده مي كند.

25 مربي تيراندازي در كلاسهاي مربيگري درجه 2

يك دوره كلاس مربيگري درجه 2 به مدت 7 روز و با حضور 25 نفر از مربيان واجد شرايط كشور از روز شنبه هفته آينده در استان كرمان برگزار خواهد شد. اين دوره از كلاسها جهت بالا بردن و ارتقا سطح دانش و مهارت مربيان درجه 3 كشور با همكاري هياتهاي تيراندازي مختلف كشور برگزاري خواهد شد ، كه هر يك از اين هياتها ، مربيان واجد شرايط را براي حضوردر اين كلاسها به كميته آموزش فدراسيون تيراندازي معرفي خواهند كرد.