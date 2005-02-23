  1. ورزش
آخرين مرحله اردوي تيم ملي تيراندازي از امروز آغاز مي شود

ششمين مرحله اردوي تيم منتخب تيراندازي در رشته هاي تفنگ و تپانچه بادي از امروز به مدت 10 روز و با شركت 14 نفر تيرانداز منتخب در سالن تيراندازي دانشكده علوم و فنون پياده سپاه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري  " مهر" صابرپرستي ، ابراهيم اينانلو مسعود مهدي زادگان ، رحيم جوادي ، امير ارسلان سلطانيان  و احسان همايوني در رشته تفنگ و  محسن نصر اصفهاني ، سيد حسين حسيني ، ابراهيم برخورداري ، محمد عليپور ، نواب نوري ، آرمين مجد و حميد رضا كرد در رشته تپانچه نفراتي  هستند  كه در آخرين مرحله از اردوهاي تيم ملي تيراندازي در سال جاري درزيرنظراحمد نجفي  و محمد بشاش مربيان  تيم ملي  تمرينات خود را انجام مي دهند.
گفتني است كه تيم ملي تيراندازي آقايان در رشته تفنگ و تپانچه بادي خود را براي حضور  در مسابقات جهاني آلمان و بازيهاي آسيايي دوحه - قطر آماده مي كند.

25 مربي تيراندازي در كلاسهاي مربيگري درجه 2
يك دوره كلاس مربيگري درجه 2 به مدت 7 روز و با حضور 25 نفر از مربيان واجد شرايط كشور از روز شنبه هفته آينده در استان كرمان برگزار خواهد شد. اين دوره از كلاسها  جهت بالا بردن و ارتقا سطح دانش و مهارت مربيان درجه 3 كشور با همكاري هياتهاي تيراندازي مختلف كشور برگزاري خواهد شد ، كه هر يك از اين هياتها ، مربيان واجد  شرايط را براي حضوردر اين كلاسها به كميته آموزش فدراسيون تيراندازي معرفي خواهند كرد.

